Uruguay pende de un hilo y condicionado a ganarle a España para seguir con vida en el Mundial

El volante uruguayo Federico Valverde (8) reacciona tras desperdiciar una ocasión de gol contra Cabo Verde en el Grupo H del Mundial, el domingo 21 de junoo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Eliminada en la fase de grupos de Qatar, Uruguay se tambalea con sufrir el mismo destino en México, Canadá y Estados Unidos . Para acceder a la segunda ronda, los dos veces campeones mundiales están condicionados a conseguir una victoria ante España en la última jornada del Grupo H.

Los pensamientos agoreros marcaron las reacciones en Uruguay tras el empate 2-2 contra la debutante Cabo Verde el domingo en Miami.

“La sucursal del infierno”. “Mirando al abismo”. “Uruguay contra sí mismo”. Fueron algunos de los titulares el lunes en las principales portadas de los periódicos de la nación sudamericana, de unos tres millones de habitantes tras el segundo empate consecutivo de la Celeste.

Una serie de percances tiene a Uruguay con un pie afuera. Los charrúas empezaron de remolque pero, con goles de Maxi Araújo y Agustín Cannobio, dieron la vuelta al partido y se fueron al descanso con la ventaja.

Pero la anotación del Hélio Varela a los 61 minutos, tras una secuencia de errores de la defensa que incluyó una mala salida del arquero Fernando Muslera, fue el último clavo a un empate con sabor a derrota.

Los dos goles marcados por Cabo Verde fueron por equívocos de la defensa uruguaya.

El mediocampista Kevin Pina abrió el marcador con un tiro libre de larga distancia que atravesó a una desubicada barrera celeste. Fue un gol histórico, el primero de Cabo Verde en un Mundial.

Uruguay se organizó, remontó y parecía tener todo bajo control en el comienzo de la segunda etapa.

Pero el complemento expuso otro despiste de su defensa y uno que le costó muy caro.

Juan Manuel Sanabria sacó un lateral hacia al frente y el balón le llegó picando al defensa Mathías Olivera. Su pase no llegó ni a Sebastián Cáceres ni a Muslera, los últimos dos hombres en la zaga. Un confundido Cáceres titubeó mientras que el arquero intentó salir a cortar la jugada y quedó a mitad de camino, abandonando por completo el arco. Varela supo cumplir para depositar el balón en la red.

Frustración absoluta

“El segundo gol es lo que es: un mal despeje, querés cubrir, llegás tarde, tratás de ahogar para que se pueda hacer un mal control o lo que sea”, admitió Muslera, quien a los 40 años disputa su quinto Mundial. Pese a una trayectoria de logros, el desempeño de Muslera ha resonado en el país y trajo agrias memorias. En las redes sociales, muchos usuarios comentaban el error más costoso de su carrera, en Rusia 2018, cuando falló en un disparo controlable de Antoine Griezmann que sentenció la eliminación de Uruguay.

Tras el silbato final, un abatido Uruguay abandonó el césped con el sentimiento generalizado de desaliento.

“Las pocas veces que nos llegan nos hacen gol y eso creo que es lo que lo que más me frustra”, dijo Cáceres.

Araújo, autor del gol de empate uruguayo, se desahogó al vociferar que su tanto “no sirve de nada”, mientras que Cannobio dijo que hay que" ponerles el pecho a las balas y darle para adelante".

El centrocampista Nicolás de la Cruz, que entró en la segunda parte, se sinceró al afirmar que “hay que comer mierda en este momento”.

España, un duelo de vida o muerte

Marcelo Bielsa, el seleccionador uruguayo, asumió la responsabilidad del fallido empate y sintetizó: “el responsable soy yo”.

"Lo determinante fue que cedimos el protagonismo en un momento en el que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival”, explicó el entrenador en una rueda de prensa, completando que a su juicio, Uruguay fue superior pero eso no se tradujo en goles.

Ahora, la Celeste se medirá ante España en Guadalajara, la plaza situada en el occidente de México, en lo que se considera el partido de mayor exigencia del grupo. Pero abundan en la escuadra varias interrogantes, entre ellas la permanencia de Muslera en el once titular.

Bielsa ya adelantó además que, nuevamente, la participación del zaguero Ronald Araújo y del volante Giorgian de Arrascaeta, ambos lesionados, está más que descartada.

En un duelo de vida y muerte, la Celeste tiene la obligación de lograr una victoria si desea evitar un nuevo batacazo y ahuyentar la memoria que le arrebató su permanencia en el torneo hace cuatro años.

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FUENTE: AP