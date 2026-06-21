Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia tras vencer a Iván Cepeda en segunda vuelta electoral

El abogado y empresario se impuso en una elección ajustada frente a Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Su llegada a la Casa de Nariño marca un giro político en Colombia después del gobierno de Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella será el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 , después de imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda , candidato del oficialismo y figura cercana al proyecto político del presidente saliente Gustavo Petro.

Con el 99,86% del conteo preliminar informado por la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.944.441 votos , equivalentes al 49,65% , frente a 12.697.154 votos de Iván Cepeda, que alcanzó el 48,70% , según el boletín citado por medios que siguieron el preconteo electoral.

La diferencia, inferior a un punto porcentual, confirmó una de las elecciones más cerradas y polarizadas de los últimos años en Colombia.

Partidarios del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento opositor Defensores de la Patria, ante los resultados preliminares tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en Cali, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

Aunque el preconteo consolidó la ventaja de De la Espriella, la Registraduría ha explicado que ese mecanismo tiene carácter informativo y no valor jurídico vinculante; los resultados oficiales se determinan mediante el escrutinio realizado por las comisiones correspondientes.

Ese matiz cobra especial importancia por la estrecha diferencia entre ambos candidatos y por los cuestionamientos expresados desde el petrismo. Gustavo Petro denunció presuntas irregularidades y pidió revisar mesas sin firmas de jurados, mientras sectores de la oposición llamaron a respetar la tendencia expresada en las urnas.

Un ascenso meteórico desde la derecha colombiana

De la Espriella llegó a la segunda vuelta después de imponerse en la primera ronda con el 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Iván Cepeda, de acuerdo con reportes de Reuters sobre los resultados iniciales.

El abogado construyó su candidatura desde el movimiento Defensores de la Patria y se presentó como una figura ajena a la política tradicional. Durante la campaña, insistió en un discurso de autoridad, seguridad, reducción del Estado y confrontación directa con el proyecto de Petro.

Seguridad, autoridad y ruptura con el proyecto Petro

La campaña de De la Espriella estuvo centrada en la promesa de recuperar el control del territorio frente a grupos criminales, fortalecer la acción de la fuerza pública y desmontar parte de la agenda impulsada por el gobierno saliente.

El presidente electo también prometió una política de “mano dura” contra el crimen, con propuestas como la construcción de megacárceles y una estrategia más agresiva contra estructuras armadas y economías ilegales.

Su victoria representa un cambio de ciclo político en Colombia: después de cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, el país gira hacia una opción de derecha con un discurso más cercano al orden público, la autoridad estatal y la crítica al modelo progresista.

José Manuel Restrepo llegará a la Vicepresidencia

El nuevo gobierno asumirá funciones el 7 de agosto, con José Manuel Restrepo como vicepresidente. Restrepo, economista y exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, tendrá un papel clave en la agenda económica del nuevo Ejecutivo.

Uno de los principales desafíos será gobernar un país dividido. De la Espriella llega al poder con una votación alta, pero también con una oposición robusta y un Congreso fragmentado que podría dificultar la aprobación de sus reformas.

Iván Cepeda no logró retener el poder para el petrismo

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, buscaba dar continuidad al proyecto político de Gustavo Petro. Su campaña se apoyó en la defensa de reformas sociales, derechos humanos y diálogo con actores armados, pero no consiguió ampliar lo suficiente su base electoral en la segunda vuelta.

El resultado deja al petrismo fuera de la Casa de Nariño y abre una nueva etapa para la izquierda colombiana, que deberá reorganizarse frente a un gobierno de derecha con mandato electoral para revisar varias de las políticas impulsadas en los últimos cuatro años.

Colombia entra en una nueva etapa política

La victoria de Abelardo de la Espriella no solo define un cambio de presidente. También reconfigura el mapa político nacional, fortalece a la derecha y abre interrogantes sobre el futuro de las reformas sociales, la política de paz, la seguridad y las relaciones de Colombia con sus aliados regionales.

El nuevo mandatario recibirá un país con alta polarización, problemas de violencia, presión fiscal y una ciudadanía dividida entre quienes reclaman autoridad y quienes temen un retroceso en derechos y acuerdos de paz.

La segunda vuelta dejó un mensaje claro: Colombia votó por un cambio de rumbo. Ahora, el desafío de De la Espriella será convertir su discurso de campaña en gobernabilidad real.