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Uruguay confirma lesión de Giorgian de Arrascaeta pero volante seguirá en plantel mundialista

MONTEVIDEO (AP) — Uruguay aseguró el miércoles que el volante ofensivo Giorgian de Arrascaeta, quien se recupera de una fractura en la clavícula, sigue en sus planes para el Mundial que arranca el próximo 11 de junio, ante las dudas tras las molestias sufridas en el entrenamiento la víspera.

ARCHIVO - El once titular de Uruguay previo a un partido amistoso contra Inglaterra, el 27 de marzo de 2026, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant)
ARCHIVO - El once titular de Uruguay previo a un partido amistoso contra Inglaterra, el 27 de marzo de 2026, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant) AP

De Arrascaeta, una de las principales piezas del conjunto comandado por el argentino Marcelo Bielsa, prendió las alertas de hinchas y cuerpo técnico tras abandonar la práctica del martes con molestias físicas.

Fue sometido a exámenes y se confirmó que sufre de una lesión muscular en el gemelo, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), aunque agregó que “la misma no imposibilita su participación en el Mundial”.

“Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial”, añadió en un comunicado.

De Arrascaeta, de 32 años, fue convocado el pasado domingo por Bielsa para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, que arranca en poco más de una semana. Sufrió la fractura en la clavícula a finales de abril con su club brasileño Flamengo.

La AUF no precisó el tiempo previsto para la recuperación de esta nueva lesión, aunque es probable que el volante se pierda los primeros partidos de la fase de grupos.

Uruguay debutará en Norteamérica el 15 de junio, cuando se medirá a Arabia Saudí como parte del Grupo H. Seis días después se enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos con un duelo ante España, el 26 de junio.

Un día después de anunciar su lista definitiva, Bielsa destacó en una conferencia el buen ritmo de recuperación de su piedra angular en el mediocampo, y quien se encuentra concentrado con el resto del combinado celeste para las últimas actividades antes de emprender viaje.

“La clínica de él muy buena, pero las recomendaciones son que no se someta el hueso a la fricción hasta el viernes previo al partido debut de Uruguay", expresó el seleccionador. En las prácticas, "él hace todo menos enfrentarse con un rival".

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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