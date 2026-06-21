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Ureña y 3 relevistas de Angelinos silencian con una victoria de 7-0 a los Atléticos

WEST SACRAMENTO, Calif. (AP) — El dominicano Walbert Ureña y tres relevistas se combinaron para permitir cinco hits y los Angelinos de Los Ángeles vencieron la noche del sábado por 7-0 a los Atléticos.

El lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Walbert Ureña, lanza durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos en West Sacramento, California, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/Nic Coury)
El lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Walbert Ureña, lanza durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos en West Sacramento, California, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/Nic Coury) AP

El dominicano Denzer Guzman conectó su segundo jonrón de la temporada, Zach Neto y Nolan Schanuel impulsaron dos carreras cada uno, y los Angelinos mejoraron a 2-4 en su gira.

El mexicano Samy Natera Jr. retiró a cuatro bateadores, Ryan Zeferjahn consiguió cinco outs y Kirby Yates trabajó la novena entrada para completar la séptima blanqueada de la temporada para los Angelinos.

Jo Adell y Donovan Walton conectaron tres hits cada uno, mientras los Angelinos se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de siete carreras en los últimos innings en el primer juego de la serie el viernes.

Ureña (5-5) permitió cuatro hits en cinco entradas sin carreras, con seis ponches y ninguna base por bolas.

Ginn (5-4), quien llevó un juego sin hits hasta la novena entrada en su apertura anterior contra los Angelinos el 18 de mayo, permitió cuatro carreras y siete hits en 5 1/3 entradas. Ginn ponchó a cinco y otorgó tres bases por bolas.

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