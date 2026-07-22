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Ureña, Soler y Adell guían a Angelinos hacia victoria 5-1 sobre Cardenales

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Walbert Ureña toleró una carrera en seis innings, Jorge Soler y Jo Adell aportaron un par de remolcadas cada uno en una primera entrada de cinco anotaciones y los Angelinos de Los Ángeles ampliaron su racha ganadora a tres juegos, al doblegar el martes 5-1 a los Cardenales de San Luis.

El dominicano Walbert Ureña, de los Angelinos de Los Ángeles, hace un lanzamiento en el juego del martes 21 de julio de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Mark J. Terrill)
El dominicano Walbert Ureña, de los Angelinos de Los Ángeles, hace un lanzamiento en el juego del martes 21 de julio de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Los Angelinos conectaron cinco de sus 10 hits en la primera entrada. El cubano Soler pegó un doble de dos carreras y Adell añadió un jonrón de dos vueltas por los Angelinos, que atraviesan su racha ganadora más larga desde una seguidilla de cuatro triunfos, conseguida del 9 al 13 de junio.

El dominicano Ureña (6-7) permitió seis hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas, al tiempo que mejoró su efectividad a 2,78 en la temporada y a 2,49 en 14 aperturas desde el 1 de mayo.

En su primera apertura desde la pausa del Juego de Estrellas, el derecho novato realizó 16 lanzamientos de 100 mph o más, incluido un sinker a 101,5 mph —su máximo de la temporada— a Jordan Walker, en la primera entrada. En total, había realizado 16 lanzamientos de 100 mph o más en 81 1/3 entradas de sus primeros 17 juegos.

San Luis, que ha perdido 10 de sus últimos 14 juegos, anotó su única carrera con un rodado para jugada de selección por parte de JJ Wetherholt, que impulsó una carrera en la quinta.

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FUENTE: AP

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