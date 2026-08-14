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Ureña guía a Angelinos a blanqueada de 7-0 sobre Rangers; Trout y Guzmán pegan 3 hits cada uno

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Walbert Ureña permitió dos hits en seis entradas, Mike Trout y Denzer Guzmán encabezaron una explosión de 15 imparables con tres sencillos y una carrera impulsada cada uno, y los Angeinos de Los Ángeles vencieron el jueves 7-0 a los Rangers de Texas.

El dominicano Walbert Ureña, de los Angelinos de Los Ángeles, hace un pitcheo en el juego del jueves 13 de agosto de 2026 ante los Rangers de Texas (AP Foto/Caroline Brehman)
El dominicano Walbert Ureña, de los Angelinos de Los Ángeles, hace un pitcheo en el juego del jueves 13 de agosto de 2026 ante los Rangers de Texas (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Josh Lowe añadió dos hits y dos carreras impulsadas, y Adam Frazier aportó dos hits y una impulsada por los Angelinos, que ampliaron su racha de victorias a tres y sumaron 10 o más hits en un juego por primera vez desde el 8 de julio.

El dominicano Ureña (8-8) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas. Mejoró su efectividad a 2,67.

El novato derecho tiene una efectividad de 2,43 en 18 juegos desde el 1 de mayo y no ha permitido más de una carrera en 13 de esas aperturas. El también quisqueyano José Fermin, Tayler Saucedo y Sammy Peralta lanzaron cada uno una entrada en blanco para completar el juego de cinco hits.

El abridor de los Rangers, Jacob deGrom, quien ha estado lidiando con una lesión en la cadera izquierda y el glúteo desde la pausa del Juego de Estrellas, fue retirado después de dos entradas debido a fatiga en el tríceps derecho.

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FUENTE: AP

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