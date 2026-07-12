Unos agotados Medias Rojas logran su primer 9-0 en la carretera desde 1977

Tsung-Che Cheng (39) y Ceddanne Rafaela (centro derecha), de los Medias Rojas de Boston, reaccionan tras una carrera anotada por Cheng gracias a un sencillo conectado por Jarren Duran durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 12 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith) AP

Menos de 48 horas después, el equipo más encendido de las Grandes Ligas completó su primera gira de 9-0 como visitante en 49 años.

Boston aprovechó un error del campocorto boricua Francisco Lindor en una posible doble matanza que habría terminado el juego en la novena entrada para anotar dos carreras, y Anthony Siegler conectó un elevado de sacrificio en la décima para una victoria 3-2 el domingo sobre los atribulados Mets de Nueva York.

Boston, que cerró la primera mitad en casa de los Angelinos de Los Ángeles, los Medias Blancas de Chicago y los Mets, no había terminado 9-0 una gira desde el periodo del 29 de julio al 7 de agosto de 1977, ante los Angelinos de California, Seattle y Oakland. Los Medias Rojas han ganado 14 de 16 y 17 de 22, y pasaron del último lugar en la Liga Americana a quedar a medio juego del último puesto de comodín.

“Nunca se nos puede descartar, ya sea en una carrera hacia los playoffs o en un juego. Eso dice mucho sobre cómo encaramos el juego y cómo nos comportamos”, afirmó Siegler.

Boston superó a los Mets 13-4 durante una serie que comenzó el viernes, menos de tres horas después de que los Medias Rojas llegaron al Citi Field tras un peligroso viaje desde Chicago.

Su avión chárter tuvo dos problemas mecánicos distintos, lo que obligó a los Medias Rojas a desembarcar y quedarse en Chicago tras su victoria 2-1 sobre los Medias Blancas la noche del jueves, y los dejó dentro del avión durante varias horas a primera hora de la tarde del viernes.

“Eso, creo, siempre será una historia divertida por un tiempo”, comentó el relevista Garrett Whitlock con una sonrisa después de apuntarse el salvamento con una décima entrada perfecta.

Con el club arrancando 10-17, el mánager campeón de la Serie Mundial Alex Cora y la mayor parte de su cuerpo técnico fueron despedidos el 25 de abril. Boston comenzó 12-10 bajo el mánager interino Chad Tracy antes de irse 10-19 del 22 de mayo al 24 de junio.

Boston ha prosperado durante un repunte de 14-2 que comenzó el 25 de junio, cuando los Medias Rojas vencieron 6-3 a los Yankees de Nueva York después de no llegar a casa desde Colorado hasta el amanecer debido a un problema mecánico en su avión.

Los Medias Rojas tienen una efectividad de 2,53 y han promediado 4,9 carreras por juego en los últimos 16 encuentros. En sus primeros 78, promediaron apenas 3,9 carreras.

“Donde estamos ahora, en comparación con donde estábamos hace tres semanas, no se puede pedir mucho más”, señaló Tracy.

Boston tiene el peor récord de las Grandes Ligas en casa, con 17-27, donde abre una serie contra Tampa Bay, líder del Este de la Liga Americana. Los Medias Rojas nunca han llegado a los playoffs en una temporada en la que terminaron por debajo de .500 en Fenway.

“Cualquier victoria en Grandes Ligas es difícil de conseguir, así que poder encadenar algunas es realmente bueno. Creo que eso ha ayudado a este equipo a reunir de verdad algo de impulso. Pero sabemos que cuando regresemos tenemos más trabajo por hacer. Es culpa nuestra por habernos metido en el hoyo en el que nos metimos”, expresó Whitlock.

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FUENTE: AP