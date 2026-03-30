Unos 100 sitios de desechos tóxicos en EEUU están en zonas propensas a inundaciones e incendios

Dwight Chandler camina por su devastada casa tras el huracán Harvey no muy lejos de antiguos pozos de ácido, en Highlands, Texas, 31 de agosto de 2017. (Foto AP/Jason Dearen, archivo) AP

La Oficina del Inspector General de la EPA emitió la semana pasada tres informes en los que evaluó las vulnerabilidades relacionadas con el clima de los 157 sitios federales Superfund priorizados para su limpieza debido al grave riesgo que representan para la salud pública y el medio ambiente. Unos 3 millones de estadounidenses viven a menos de kilómetro y medio (1 milla) de un sitio Superfund, mientras que 13 millones de personas viven a menos de 4,8 kilómetros (3 millas).

Se determinó que algunos de los sitios Superfund estaban en riesgo por múltiples amenazas de desastres naturales. Los estudios hallaron que 49, ubicados en zonas costeras, están en riesgo por el aumento del nivel del mar o por marejadas ciclónicas de huracanes, y muchos se encuentran cerca de áreas densamente pobladas y de lugares ecológicos importantes como la bahía de Chesapeake. Otros 47 están en sitios bajos propensos específicamente a inundaciones tierra adentro por lluvias intensas. La revisión también encontró 31 sitios en áreas con alto riesgo de incendios forestales.

Pese a estos riesgos, los planes quinquenales que rigen las limpiezas —costosas y que requieren mucho tiempo— en los sitios a menudo no contemplaban los daños que podrían causar las inundaciones derivadas del aumento del nivel del mar y de tormentas más frecuentes, así como los incendios forestales, concluyó la revisión del inspector general.

“Eso es un gran problema porque significa que los administradores de los sitios no están planificando medidas de mitigación”, afirmó Betsy Southerland, exdirectora de la división de protección del agua de la agencia, quien pasó más de 30 años en la EPA.

“Las comunidades que viven cerca de esos sitios deberían ser informadas de este fallo de planificación y deberían exigir planes sólidos”, agregó Southerland.

La revisión determinó que, en lugares con poca o ninguna planificación frente a inundaciones, los contaminantes podrían liberarse en las comunidades circundantes y podrían desperdiciarse los dólares de los contribuyentes ya invertidos en la remediación.

La EPA indicó que está revisando las conclusiones del inspector general y que el programa Superfund sí toma en cuenta “los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos y otros peligros como una práctica operativa estándar en el desarrollo e implementación de proyectos de limpieza”.

El presidente Donald Trump despidió el año pasado al inspector general de la EPA, Sean O’Donnell, al inicio de su segundo mandato, y la nueva revisión de la oficina no menciona el cambio climático, un término que la administración republicana ha eliminado de sitios web federales. Pero los nuevos informes emitidos por el personal que permanece en la oficina del inspector general aun así detallan los riesgos que un planeta que se calienta plantea para los sitios de desechos tóxicos más peligrosos del país.

Lara J. Cushing, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ha estudiado los efectos de un clima cambiante en los sitios de desechos tóxicos del país, plantas petroquímicas y otras áreas peligrosas, calificó los nuevos informes como “notables e importantes”.

“Aunque el presidente Trump quizá quiera ignorarlo, el hecho es que el clima está cambiando y necesitamos ser proactivos para responder al aumento del nivel del mar y a un clima más extremo, o afrontar las consecuencias de desastres naturales-tecnológicos en cascada cada vez más frecuentes que envenenan a las comunidades y a los ecosistemas locales”, señaló Cushing.

Las conclusiones del inspector general hacen eco de una investigación de 2017 de The Associated Press que encontró 327 sitios Superfund vulnerables a inundaciones impulsadas por el cambio climático. La revisión de AP se inició tras el huracán Harvey, que causó inundaciones extensas en partes de Houston que incluían siete sitios Superfund y desencadenó derrames de tanques que contenían desechos tóxicos cancerígenos.

El nuevo informe de la EPA indicó que, durante Harvey, sustancias químicas de dioxina fueron arrastradas por las inundaciones hacia calles, patios y viviendas cercanas al río San Jacinto, un área destacada por la cobertura de AP.

En ese momento, la EPA bajo la primera administración de Trump criticó la cobertura de AP y la calificó de “periodismo amarillo” alarmista. Trump ha calificado el cambio climático como un engaño, ha bloqueado proyectos de energía renovable y ha buscado impulsar la quema de combustibles fósiles que calientan el planeta.

“Esta serie arroja luz sobre amenazas potenciales para los sitios Superfund de instalaciones federales y sobre el papel crucial de las revisiones quinquenales para abordarlas”, declaró Kim Wheeler, portavoz de la oficina del Inspector General. “Al identificar los sitios en riesgo por estos eventos relacionados con el clima, buscamos generar conciencia y fomentar una planificación con visión de futuro”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP