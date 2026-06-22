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Una periodista alemana ha sido liberada de una prisión siria tras meses y ha vuelto a Berlín

BERLÍN (AP) — Una periodista alemana que estuvo meses en paradero desconocido después de que fuera detenida en Siria ha sido liberada, informó su abogado el lunes.

Eva Maria Michelmann fue puesta en libertad de una prisión en Damasco el viernes y llegó de regreso a Berlín ese mismo día, señaló el abogado, Roland Meister, en un comunicado.

“Está tan bien como cabe esperar dadas las circunstancias”, señaló Meister. “Esta expresión cauta no exime de las consecuencias físicas y psicológicas de su detención”.

La reportera, de 36 años, y un colega kurdo-turco fueron detenidos por fuerzas del gobierno sirio en enero durante la toma de Raqqa tras operaciones militares contra las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos.

Se desconocía el paradero de Michelmann hasta que el gobierno sirio confirmó su detención. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió su liberación en abril y aumentó la presión internacional para que recuperara la libertad.

Su colega, el reportero kurdo-turco Ahmet Polad, no ha sido liberado y su paradero seguía sin estar claro.

Meister pidió la liberación inmediata e incondicional de Polad, así como acceso sin restricciones para médicos, abogados y su familia.

Michelmann, originaria de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, había estado informando desde Siria desde 2022. Ella y Polad trabajaban para la agencia de noticias Etkin News Agency ETHA, con sede en Estambul, y para Özgür TV, que opera en varias ciudades de Europa, indicó el Comité para la Protección de los Periodistas.

El abogado de Michelmann agradeció al personal del Ministerio alemán de Relaciones Exteriores y a las embajadas alemanas en Damasco y Beirut por ayudar con la liberación de la reportera.

“El gobierno federal está, por supuesto, muy aliviado de que la señora Michelmann haya sido liberada. Desde el primer día en que supimos de su arresto, hemos trabajado muy, muy duro para asegurar su liberación”, dijo a periodistas Martin Giese, portavoz del Ministerio alemán de Exteriores.

Su familia también reaccionó con alegría.

“Estoy inmensamente aliviado de que mi hermana ahora esté libre", afirmó su hermano, Antonius Michelmann. "Esto sólo fue posible gracias a la enorme solidaridad mostrada con Eva y Ahmet y con ambas familias”.

“Ya es hora de que Ahmet también sea liberado”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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