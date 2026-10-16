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Una operación policial y militar deja 72 capturados en ciudad del Caribe colombiano

BOGOTÁ (AP) — El presidente Abelardo de la Espriella reportó el viernes la captura de 72 personas en un operativo contra el tráfico de drogas, la extorsión y el hurto en una ciudad del Caribe colombiano que afectó bandas locales y el cártel Clan del Golfo.

“Un éxito rotundo. Tenemos 72 capturas, 30 con orden judicial", aseguró el mandatario conservador en un video divulgado en la red social X. "Se capturaron a todos los objetivos de alto valor de los distintos grupos narcoterroristas que azotan Barranquilla”, agregó.

La “Operación Blindaje 360”, como fue denominada, desplegó en la noche del jueves a 587 policías y militares en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde De la Espriella tiene una sede presidencial alterna.

La Presidencia detalló en un comunicado que realizaron 18 capturas por el presunto delito de hurto, 16 por concierto para delinquir, 14 por tráfico de estupefacientes y el mismo número por porte ilegal de armas y tres por homicidio.

La policía resaltó la captura de alias “Keko” o “Menor 08”, cuyo nombre no fue divulgado, señalado como el segundo cabecilla del grupo delincuencial Los del Freseo, que operan en Barranquilla. El capturado sería uno de los principales responsables de homicidios y extorsiones contra comerciantes.

También fue capturado alias “Ñoño”, presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Rápidos, quien tenía 18 anotaciones judiciales por delitos como hurto, secuestro y fuga de presos. La policía lo señala de presuntamente planear y ejecutar atracos.

La operación reportó la incautación de armas de fuego, 5.2 kilos de marihuana y 1.2 kilos de cocaína. La mayoría de la cocaína fue incautada a un ciudadano francés capturado por presunto tráfico de estupefacientes, agregó el reporte.

FUENTE: AP

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