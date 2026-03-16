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Una ola de calor altera el calendario de la Liga del Cactus de Grandes Ligas

PHOENIX (AP) — Se supone que llevar el calor a los entrenamientos de primavera tiene que ver con los lanzadores que tiran fuerte, no con altas temperaturas como las que afectarán durante varios días esta semana a los juegos de pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol en Arizona.

Aficionados buscan recibir autógrafos previo al partido de pretemporada en los entrenamientos de primavera entre los Guardianes de Cleveland y los Diamondbacks de Arizona, el lunes 23 de febrero de 2026, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson)
Aficionados buscan recibir autógrafos previo al partido de pretemporada en los entrenamientos de primavera entre los Guardianes de Cleveland y los Diamondbacks de Arizona, el lunes 23 de febrero de 2026, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Debido a una ola de calor pronosticada en el área de Phoenix, al menos 10 juegos de la Liga del Cactus en seis estadios distintos que estaban programados para comenzar por la tarde entre el miércoles y el viernes arrancarán en su lugar poco después de las seis de la tarde, hora local. Un juego del sábado entre los Atléticos y los Dodgers de Los Ángeles en Glendale se adelantará a las 11 de la mañana.

Se espera que las temperaturas alcancen o superen los 37 grados Celcius para el miércoles, con máximas pronosticadas de hasta 41 grados hasta lo que será el último fin de semana de los entrenamientos de primavera para los 15 equipos de Grandes Ligas que están allí. Aunque ese calor es habitual en verano en el área de Phoenix, es inusual en marzo.

El récord anterior del día más temprano del año por encima de 37 grados en Phoenix fue el 26 de marzo de 1988, que además es el único día en el que se ha llegado a 37 grados en marzo.

Funcionarios de la Liga del Cactus indicaron el lunes que algunos parques están ajustando las políticas para los días de juego a fin de permitir que los aficionados ingresen con agua u otras bebidas, y que están habilitando estaciones de hidratación.

“Ante una ola de calor de marzo sin precedentes, los parques de la Liga del Cactus están mostrando su flexibilidad al trasladar algunos juegos diurnos a la noche, cuando se espera que las temperaturas sean mucho más frescas”. señaló la directora ejecutiva de la Liga del Cactus, Bridget Binsbacher. “La prioridad número uno de la liga es la salud y la seguridad de todos los involucrados”.

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