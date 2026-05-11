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Una mujer francesa evacuada del crucero MV Hondius da positivo en hantavirus

PARÍS (AP) — Una mujer francesa evacuada de un crucero dio positivo por hantavirus y su estado de salud empeoró durante la noche en el hospital, indicó el lunes la ministra francesa de Salud, Stephanie Rist.

Un avión con pacientes evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, aterriza en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
Un avión con pacientes evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, aterriza en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

La mujer estaba entre cinco pasajeros franceses repatriados el domingo a París desde el MV Hondius. Rist contó a la emisora pública France-Inter que presentó síntomas durante el vuelo a París.

Los pasajeros y algunos tripulantes del barco comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que la embarcación fondeara en Islas Canarias. Personal con equipo de protección de cuerpo entero y mascarillas respiratorias escoltó a los viajeros del barco a tierra en Tenerife, en un operativo que continuaba el lunes.

La Organización Mundial de la Salud recomendó un seguimiento estrecho de las personas del barco, y muchos países los pusieron en cuarentena.

Funcionarios de Estados Unidos informaron a última hora del domingo que un estadounidense, entre los 17 que eran trasladados en avión a Nebraska, dio positivo por hantavirus, pero no presenta síntomas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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