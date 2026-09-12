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"Una mujer desconocida" gana el León de Oro en Venecia; Malkovich es elegido mejor actor

VENECIA, Italia (AP) — La cinta “Woman Unknown”, un drama sobre Dinamarca tras la ocupación nazi dirigido por May el-Toukhy, ganó el prestigioso León de Oro el sábado en la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia.

La directora May el-Toukhy, ganadora del León de Oro a la mejor película por Woman Unknown, posa para los fotógrafos durante la sesión de fotos de la ceremonia de clausura de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Venecia, Italia. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
La directora May el-Toukhy, ganadora del León de Oro a la mejor película por "Woman Unknown", posa para los fotógrafos durante la sesión de fotos de la ceremonia de clausura de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Venecia, Italia. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP) AP
La directora May el-Toukhy posa para los fotógrafos tras recibir el León de Oro a la mejor película por Woman Unknown, en la ceremonia de clausura de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Venecia, Italia. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
La directora May el-Toukhy posa para los fotógrafos tras recibir el León de Oro a la mejor película por "Woman Unknown", en la ceremonia de clausura de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Venecia, Italia. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP) AP

El jurado encabezado por Maggie Gyllenhaal anunció a los ganadores, entre ellos John Malkovich, que se llevó el premio al mejor actor por su interpretación en la comedia negra “Wild Horse Nine”, sobre la CIA.

Malkovich no asistió a la ceremonia, pero envió un mensaje en video en el que explicó que está filmando en Montreal.

“Me siento honrado de haber sido elegido para este premio, que se ha otorgado a tantos actores maravillosos”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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