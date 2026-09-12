"Una mujer desconocida" gana el León de Oro en Venecia; Malkovich es elegido mejor actor

La directora May el-Toukhy, ganadora del León de Oro a la mejor película por "Woman Unknown", posa para los fotógrafos durante la sesión de fotos de la ceremonia de clausura de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Venecia, Italia. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP) AP