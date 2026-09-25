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Una explosión cerca de la Acrópolis en Grecia hiere al menos a 2 y derrumba un edificio

ATENAS (AP) — Una potente explosión sacudió el distrito turístico de Plaka, cerca de la antigua Acrópolis de Atenas, el viernes por la mañana, provocó el derrumbe de un edificio y dejó al menos dos heridas que tuvieron que ser rescatadas de un inmueble contiguo, informaron las autoridades.

La explosión ocurrió en un antiguo edificio de dos plantas en el distrito de Plaka, una zona histórica de Atenas situada al pie de la colina de la Acrópolis, el monumento antiguo más visitado de Grecia, explicaron los bomberos El edificio se derrumbó y los inmuebles vecinos sufrieron daños.

Los bomberos rescataron a dos mujeres de un edificio contiguo, que, de acuerdo con la policía, estaban siendo trasladadas a un hospital. La prensa local reportó que un transeúnte sufrió heridas leves a causa de la explosión.

La policía acordonó la zona, mientras los bomberos indicaron que los rescatistas revisaban la zona por si hubiese más personas atrapadas.

Imágenes de video del lugar mostraban escombros esparcidos por la calle, con autos estacionados destrozados por la caída de restos.

La causa de la explosión no estaba clara por el momento, pero la prensa local apuntó que se sospechaba de una fuga de gas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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