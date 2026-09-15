Una crisis remece el Supremo de Brasil: esto es lo que hay que saber

La estatua de la Justicia se ve ante el edificio de la Corte Suprema antes de una sesión plenaria en Brasilia, Brasil, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Los magistrados en el centro de la crisis son percibidos como ubicados en extremos opuestos del polarizado espectro político brasileño. El próximo mes se espera que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en lo que probablemente será una elección reñida, como lo fue hace cuatro años.

La corte tiene previsto reunirse el martes para debatir si uno de los magistrados debe ser investigado por corrupción.

Esto es lo que hay que saber.

El caos que sacude a la corte deriva del colapso de Banco Master, un banco de tamaño mediano con activos valorados en hasta 16.000 millones de dólares, que fue clausurado el pasado noviembre tras una amplia investigación sobre una trama de fraude que involucraba miles de millones de reales. Varios políticos de alto nivel y miembros del Poder Judicial fueron vinculados al caso.

El juez André Mendonça, designado por el expresidente Jair Bolsonaro, estaba a cargo del caso en el Supremo.

El exdirector de Banco Master, Daniel Vorcaro, fue detenido a comienzos de este año. Las investigaciones muestran que tuvo negocios con varios políticos de alto rango, incluido el senador Bolsonaro. Además, el juez Alexandre de Moraes —rival de Mendonça— brindó asesoría legal a Vorcaro, y su esposa tenía un contrato de 130 millones de reales (23 millones de dólares) para prestar servicios jurídicos a Banco Master, según documentos relacionados con la investigación en curso.

Mientras tanto, las investigaciones sobre la relación de Flávio Bolsonaro con Vorcaro y sobre los 12 millones de dólares en pagos del banquero para una película sobre la vida de su padre han avanzado con mucha más lentitud. El senador Bolsonaro ha admitido haber recibido el pago, pero negó las acusaciones de irregularidades.

Algunos miembros del máximo tribunal de Brasil han acusado abiertamente a Mendonça de divulgar de manera selectiva partes del extenso caso de Banco Master y de demorar deliberadamente la publicación de segmentos de la investigación que se relacionan con el senador Bolsonaro para hacerlos coincidir con las próximas elecciones.

Mendonça niega las acusaciones de parcialidad.

Varios medios brasileños han informado que Mendonça quiere que De Moraes sea suspendido mientras la corte decide si debe ser investigado por sobornos. De Moraes presentó una solicitud para que la corte investigue a Mendonça y, potencialmente, para que el Senado lo someta a un juicio político por investigarlo en un procedimiento no autorizado.

Las ramificaciones políticas son profundas

El próximo presidente de Brasil nombrará al menos a cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, que pueden ejercer hasta cumplir 75 años. Algunos candidatos al Senado aliados de Flávio Bolsonaro han prometido impulsar la destitución de integrantes del máximo tribunal del país, mientras que aliados de Lula están considerando límites de mandato.

De Moraes es un héroe para muchos simpatizantes de Lula por supervisar el caso que llevó a la condena del expresidente Bolsonaro por intentar un golpe de Estado tras su derrota en 2022.

Antes de la votación de 2022, de Moraes utilizó su doble papel como juez de un alto tribunal y como presidente del tribunal electoral de Brasil para combatir la desinformación y proteger la integridad del proceso electoral, mientras Bolsonaro sembraba dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

La caída de De Moraes, dicen analistas, podría envalentonar a los Bolsonaro para volver a cuestionar los resultados si pierden. Un magistrado designado por Bolsonaro, Kassio Nunes Marques, preside actualmente el máximo tribunal electoral de Brasil.

En un mitin que reunió a casi 30.000 personas en Sao Paulo por el Día de la Independencia de Brasil el 7 de septiembre, el senador Bolsonaro vinculó directamente a Lula con De Moraes. “Quien vote por Lula vota por Alexandre de Moraes”, afirmó el senador Bolsonaro, que prometió remodelar la corte si resulta elegido.

“Como es una campaña extremadamente polarizada, todo lo que sea negativo para De Moraes es, de inmediato, positivo para la familia Bolsonaro”, apuntó el consultor político independiente Thomas Traumann, al señalar que la crisis en la Corte Suprema se ha convertido en un tema central de la campaña presidencial.

Cuáles son los próximos pasos en la crisis

Cuando la corte se reúna el martes, se espera que debata si de Moraes debe ser investigado.

El presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin, intenta bajar la temperatura política y apartó a Mendonça de la supervisión de las investigaciones sobre Banco Master. Fachin también ordenó levantar el secreto de todos los documentos relacionados con el caso Banco Master en la Corte Suprema, que quedaron disponibles el viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP