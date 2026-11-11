Una camioneta se estrella en montaña en Nepal y causa 10 muertos y 5 heridos

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El vehículo rodó unos 700 metros (2.300 pies) fuera de la vía antes de detenerse en una ladera cerca de la aldea de Bhimphedi, a unos 60 kilómetros (31 millas) al suroeste de la capital, Katmandú.

Agentes de una comisaría cercana trasladaron a los sobrevivientes a hospitales para ser atendidos.

La causa del siniestro no estaba clara, pero la policía abrió una investigación al respecto.

Nepal celebra esta semana el festival de Tihar y es habitual que la gente viaje a sus hogares para festejar en familia.

Los accidentes de autobús en el país se deben en su mayoría a carreteras y vehículos con un mantenimiento deficiente. Gran parte de la nación himalaya está cubierta de montañas con carreteras estrechas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP