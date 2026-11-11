americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una camioneta se estrella en montaña en Nepal y causa 10 muertos y 5 heridos

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Una camioneta de pasajeros se salió de una carretera de montaña en Nepal y al menos 10 personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas en el accidente el jueves, informó la policía.

El vehículo rodó unos 700 metros (2.300 pies) fuera de la vía antes de detenerse en una ladera cerca de la aldea de Bhimphedi, a unos 60 kilómetros (31 millas) al suroeste de la capital, Katmandú.

Agentes de una comisaría cercana trasladaron a los sobrevivientes a hospitales para ser atendidos.

La causa del siniestro no estaba clara, pero la policía abrió una investigación al respecto.

Nepal celebra esta semana el festival de Tihar y es habitual que la gente viaje a sus hogares para festejar en familia.

Los accidentes de autobús en el país se deben en su mayoría a carreteras y vehículos con un mantenimiento deficiente. Gran parte de la nación himalaya está cubierta de montañas con carreteras estrechas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter