Una biblioteca recupera con 150 años de retraso un libro hallado en una chimenea tapiada

En esta imagen proporcionada por Catherine Taylor en una página del libro "Antiquities of Athens" sellado por una biblioteca se ve el jueves 30 de julio de 2026 tras ser devuelto en Kiama, Australia, con unos 150 años de retraso. (Catherine Taylor via AP) AP

El libro “Antiquities of Athens”, publicado en 1858, fue devuelto a la biblioteca de la localidad costera de Kiama la semana pasada por un hombre que lo encontró durante recientes renovaciones en su casa, dentro de una caja de té empotrada con ladrillos en una chimenea sellada, explicó la directora de la Biblioteca de Kiama, Michelle Hudson.

“Yo sigo a muchas bibliotecas en redes sociales y a menudo aparecen cosas que quizá tienen 30 o 40 años cuando están vaciando herencias y cosas así”, añadió.

La persona que encontró el libro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

La multa por la devolución tardía sería de alrededor de 28.000 dólares australianos (19.500 dólares), teniendo en cuenta la inflación, señaló Hudson. Ese cálculo se basó en la tarifa británica de tres peniques por semana de retraso que estaba impresa en la cara interna de la tapa del libro, junto con una lista de normas que se aplicaban cuando la biblioteca abrió en 1872.

Pero Hudson indicó que no había manera de rastrear al último prestatario que acumuló la deuda. El registro de la biblioteca de la década de 1870, donde se anotaba quién tomaba prestado un libro y cuándo, se ha perdido.

“Lamentablemente, nos falta un eslabón. No hay nada en el libro que nos diga quién fue el último prestatario”, dijo Hudson.

Las normas de la biblioteca en la década de 1870 establecían que un libro debía devolverse y pagarse la deuda por retraso antes de poder tomar otro libro prestado.

“Quizá por eso nunca nos lo devolvieron”, comentó Hudson.

Entre las normas anticuadas de la época figuraba que los hogares podían tomar prestados hasta tres libros si “hay conocimiento de que saben leer” al menos seis miembros de la familia. Hoy ya no se exige prueba de capacidad de lectura para usar la biblioteca.

En la década de 1870, no se prestaban libros a las personas que llegaban a la biblioteca en “estado de ebriedad”.

Ahora se pide a los usuarios que se retiren si su comportamiento afecta a los demás, pero las normas no son específicas respecto a la ebriedad.

El libro, que presenta algunos daños por humedad tras pasar años bajo una chimenea, estaba marcado como el número 506 en la colección original de la biblioteca, de alrededor de 1.000 libros, explicó Hudson.

Hudson considera que el libro se perdió a los pocos años de la apertura de la biblioteca.

El libro devuelto se exhibirá en la colección de historia local de la biblioteca.

“No vamos a permitir que vuelva a salir. No queremos esperar otros 150 años para que este libro sea devuelto”, afirmó Hudson.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP