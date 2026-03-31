Una ballena varada en el mar Báltico logra liberarse. Aún enfrenta una dura tarea

Un bote hinchable de la policía se acerca a una ballena jorobada varada en la bahía de Wismar, Alemania, el lunes 30 de marzo de 2026. (Philip Dulian/dpa via AP) AP

La ballena, que mide entre 12 y 15 metros (39-49 pies) de largo, se liberó a última hora del lunes del lugar cercano al puerto alemán de Wismar donde había quedado atrapada desde el fin de semana, informaron autoridades regionales. Al principio se dirigió hacia el puerto, pero luego giró hacia mar abierto. No hubo nuevos avistamientos del animal el martes por la mañana.

Un operativo la semana pasada para rescatar a la ballena de un banco de arena submarino en Timmendorfer Strand, una localidad turística cercana, finalmente tuvo éxito con la ayuda de una excavadora. Pero la ballena, aparentemente exhausta, pronto volvió a estar en apuros, aunque en aguas algo más profundas, y las autoridades apostaron por dejarla en paz y tranquilidad para que reuniera fuerzas suficientes para alejarse nadando.

El drama cautivó a los alemanes: multitudes se congregaron en la orilla mientras los medios enviaban actualizaciones detalladas sobre su evolución y transmitían video en vivo desde el lugar.

Pero la ballena aún está muy lejos de su hábitat natural y enfrenta un enorme esfuerzo para encontrar el camino hacia el océano Atlántico a través del mar del Norte.

"Que la ballena haya nadado libre ayer es una primera señal muy buena, pero el camino hacia el mar del Norte sigue siendo largo y solo podemos cruzar los dedos para que llegue”, declaró Burkard Baschek, director científico del Ocean Museum Germany y coordinador científico del operativo de rescate, a la televisión ZDF.

Señaló que no sería práctico intentar escoltar a la ballena en ese trayecto de varios cientos de kilómetros (millas), y aludió a la capacidad de las ballenas para sumergirse. “Eso significa que, en principio, solo podemos esperar que lo logre por sus propios medios”, añadió.

No se le ha colocado ningún dispositivo de rastreo a la ballena porque su piel está en mal estado tras una exposición prolongada a la concentración relativamente baja de sal del Báltico.

La ballena fue vista por primera vez nadando en la región el 3 de marzo.

No está claro por qué la ballena nadó hacia el mar Báltico. Algunos expertos dicen que el animal pudo haberse desorientado cuando nadaba tras un banco de arenques, o durante la migración.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP