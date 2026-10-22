Una austriaca y una suiza son liberadas en Níger tras un año y medio cautivas

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La mujer austríaca, identificada como Eva G, fue recibida por el equipo de crisis de Austria el jueves, señaló en un comunicado la ministra austriaca de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger.

Fue secuestrada en la ciudad de Agadez, en Níger, en enero del año pasado, meses antes de que la ciudadana suiza fuera raptada en la misma ciudad en abril de 2025.

Meinl-Reisinger dijo que Austria trabajó con Suiza para encontrar “una solución segura” para las mujeres.

Medios suizos citaron al Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, que confirmó la liberación de la mujer suiza.

El diario suizo 20 Minuten informó que ella iba de camino a casa y citó al ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis.

FUENTE: AP