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Un vuelo comercial de Dubái a Israel, desviado a Arabia Saudí tras una llamada de socorro

TEL AVIV, Israel (AP) — Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí el miércoles, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

ARCHIVO - Turistas israelíes bajan de un avión de FlyDubai que despegó del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion en Tel Aviv y aterrizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 8 de noviembre de 2020. (AP Foto/Malak Harb, archivo)
ARCHIVO - Turistas israelíes bajan de un avión de FlyDubai que despegó del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion en Tel Aviv y aterrizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 8 de noviembre de 2020. (AP Foto/Malak Harb, archivo) AP

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo.

El avión aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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