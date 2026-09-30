Un vuelo comercial de Dubái a Israel, desviado a Arabia Saudí tras una llamada de socorro

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo.
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TEL AVIV, Israel (AP) — Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí el miércoles, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.
Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo.
El avión aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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