Un vuelo comercial de Dubái a Israel, desviado a Arabia Saudí tras una llamada de socorro

TEL AVIV, Israel (AP) — Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí el miércoles, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.