americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un volcán expulsa ceniza en Filipinas y obliga a evacuar a más de 300 familias

MANILA, Filipinas (AP) — Más de 300 familias fueron evacuadas en Filipinas después de que el volcán Mayón expulsara enormes cantidades de ceniza durante el fin de semana tras el colapso de depósitos de lava en sus laderas, informaron funcionarios el lunes.

El volcán de Mayon expulsa ceniza visto desde Camalig, en la provincia de Albay, Filipinas, el sábado 2 de mayo de 2026. (Christian Añonuevo Lorilla via AP)
El volcán de Mayon expulsa ceniza visto desde Camalig, en la provincia de Albay, Filipinas, el sábado 2 de mayo de 2026. (Christian Añonuevo Lorilla via AP) AP

No hubo una erupción explosiva del Mayon, que lleva en erupción de forma leve e intermitente desde enero, pero enormes depósitos de lava en su ladera suroeste se precipitaron repentinamente en un flujo piroclástico —una avalancha de rocas calientes, ceniza y gas— antes del anochecer del sábado, señaló Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

No se reportaron muertes ni heridos, pero enormes nubes de ceniza se dispersaron sobre 87 aldeas en tres municipios, tomando a muchos por sorpresa y ralentizando el tráfico debido a la mala visibilidad, indicaron las autoridades.

“La caída de ceniza era tan espesa que no había visibilidad alguna, ni siquiera en nuestra carretera nacional”, explicó el alcalde Caloy Baldo, del municipio de Camalig, que se encuentra cerca de las estribaciones del volcán.

“Algunos aldeanos entraron en pánico, pero les aconsejamos que se calmaran”, declaró Baldo a The Associated Press.

Las granjas de hortalizas resultaron dañadas por la caída de ceniza, que también mató a cuatro búfalos de agua y una vaca en Camalig, comentó Baldo, y añadió que se estaba llevando a cabo una limpieza en su municipio de 8.000 habitantes, en la provincia de Albay.

“Ahora está tranquilo otra vez, pero el peligro siempre está ahí”, dijo Bacolcol sobre el estado del Mayón el lunes.

El volcán, de 2.462 metros (8.077 pies), es uno de los principales atractivos turísticos de Filipinas por su forma de cono casi perfecta. Pero también es el más activo de los 24 volcanes del país.

Las autoridades elevaron la alerta de cinco niveles alrededor del Mayon al nivel 3 en enero tras una serie de erupciones leves que provocaron desprendimientos intermitentes de rocas, algunas tan grandes como automóviles, desde su cráter en la cima, junto con mortíferos flujos piroclásticos.

La alerta 5 significa que hay una erupción explosiva y potencialmente mortal en marcha, con lava volcánica y flujos piroclásticos letales y una intensa caída de ceniza.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana Nuestra América Convoy a Cuba en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP)

CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA
ÚLTIMA HORA

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — "NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA"

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter