Un vistazo a los principales candidatos en las próximas elecciones de Israel

ARCHIVO – Varias personas caminan frente a un cartel de campaña del partido Likud en el que aparece el primer ministro Benjamin Netanyahu junto con líderes de oposición con el eslogan en hebreo “Derecha o Palestina”, antes de la elección general en Israel, en Beni Brak, Israel, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Oded Balilty, Archivo) AP

Los sondeos sugieren una contienda reñida entre Netanyahu, líder del partido nacionalista Likud, y su principal rival, Gadi Eisenkot, quien encabeza el partido centrista Yashar!.

Los israelíes votan por partidos, que luego forman alianzas para crear una coalición mayoritaria. Ningún partido individual ha obtenido jamás la mayoría en el parlamento, conocido como Knéset y compuesto por 120 miembros.

Este es un vistazo a algunos de los líderes más importantes de los principales partidos antes de las elecciones:

Netanyahu, de 77 años, es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel y la fuerza más dominante de la política israelí, tras haber resistido guerras, crisis, escándalos y el ataque del 7 de octubre de 2023, el más mortífero en la historia de Israel. Es, desde hace mucho tiempo, el líder del partido Likud, y sus partidarios señalan su historial en materia de seguridad y economía, así como sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo ha respaldado.

Los detractores de Netanyahu sostienen que es responsable de los fallos de política y seguridad que precedieron al ataque del 7 de octubre de 2023 y lo acusan de gestionar mal las guerras que siguieron. En 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad. También está envuelto en un escándalo legal de años en el país, tras haber sido acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. Netanyahu niega haber cometido irregularidades.

Eisenkot, de 66 años, proviene de una familia trabajadora de inmigrantes judíos marroquíes. Pasó cuatro décadas ascendiendo en las filas del ejército de Israel, hasta convertirse en jefe del Estado Mayor. El general encabeza actualmente el mayor partido de la oposición, el centrista Yashar!, tras entrar en política en 2022. Su hijo y dos sobrinos murieron en combate en Gaza tras los ataques del 7 de octubre.

Eisenkot también se desempeñó como observador en el gabinete de guerra de Netanyahu, pero renunció después de ocho meses, cuando acusó al primer ministro de carecer de una estrategia clara. Desde entonces se ha posicionado como una alternativa moderada a Netanyahu, aunque mantiene una postura dura en materia de seguridad. A Eisenkot se le atribuye la formulación de la llamada “Doctrina Dahiyeh” de Israel, una estrategia militar que plantea el uso de una fuerza desproporcionada en zonas desde las que los combatientes lanzan ataques.

Si logra formar una coalición, Eisenkot podría convertirse en el primer primer ministro israelí de ascendencia mizrají. Los mizrajíes de Israel, que provienen del norte de África y Oriente Medio, históricamente han enfrentado discriminación por parte de la élite del país, de ascendencia europea.

Naftali Bennett, ex primer ministro

Bennett, de 54 años, es el líder derechista y observante religioso de Beyachad (Juntos), una candidatura conjunta con el político centrista Yair Lapid. Se opone a la independencia palestina y apoya la construcción de asentamientos en Cisjordania.

Antes de ingresar al Knéset en 2013, Bennett fue jefe de gabinete de Netanyahu y también dirigió el Consejo Yesha, una entidad coordinadora de autoridades locales dentro de los asentamientos israelíes. Su partido conservador Yamina obtuvo siete escaños, lo que le ayudó a armar una coalición que incluía a partidos de izquierda y a partidos árabes. Luego se desempeñó brevemente como primer ministro en 2021, como resultado de un acuerdo de reparto de poder, también con Lapid.

Aunque Bennett, al igual que Netanyahu, adopta una línea dura hacia los palestinos, ambos mantienen profundas discrepancias sobre la gestión del actual primer ministro de los asuntos de seguridad y su batalla contra el sistema legal israelí.

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional

Ben-Gvir, de 50 años, es el ministro de Seguridad Nacional de Israel y un provocador de extrema derecha con múltiples condenas, entre ellas, por apoyar a una organización terrorista. Lidera Otzma Yehudit (Poder Judío), un partido ultranacionalista cuyo sólido desempeño en las últimas elecciones le aseguró su puesto en el gabinete y ayudó a impulsar aún más hacia la derecha a la coalición de Netanyahu.

Es abogado de formación y ganó notoriedad al defender con éxito a extremistas judíos de derecha acusados de violencia contra palestinos. Cuando Ben-Gvir era adolescente, el ejército se negó a reclutarlo debido a sus posturas extremas. También fue seguidor de Meir Kahane, el rabino violentamente racista que abogaba por expulsar a los palestinos de Israel, Gaza y Cisjordania.

Ben-Gvir también ha expuesto planes para lo que, según él, sería la emigración “voluntaria” de aproximadamente 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza, donde ha defendido la reconstrucción de asentamientos judíos.

Mansour Abbas, miembro del Knéset y líder de Ra’am

Abbas, de 52 años, es un político árabe palestino y dentista del norte de Israel. Lidera Ra’am, un partido islamista que fue el primero encabezado por árabes en unirse a una coalición de gobierno en 2021.

Su estrategia ha consistido en centrarse en asuntos más locales, como la delincuencia en las comunidades árabes, en lugar del conflicto israelí-palestino en un sentido más amplio, con la esperanza de que eso le permita a Ra’am obtener más escaños en el Knéset y atraer a posibles compañeros de coalición.

Como parte de este impulso, Abbas nombró al excomandante de policía y político judío centrista Yoav Segalovitz como el candidato número dos en la lista electoral de Ra’am. Abbas ha servido en el Knéset desde 2019.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP