Un viejo audio de 1949 del canto de una ballena revela otros secretos del mar

Esta foto proporcionada por la Institución Oceanográfica de Woods Hole muestra a una ballena el 24 de febrero de 2009, cerca de Maui, Hawai. (Aran T. Mooney/Instituto Oceanográfico Woods Hole vía AP) AP

El canto pertenece a una ballena jorobada, un gigante marino apreciado por los observadores de ballenas por su carácter dócil y sus espectaculares saltos fuera del agua, y fue grabado por científicos en marzo de 1949 en Bermudas, indicaron investigadores de la Institución Oceanográfica Woods Hole, en Falmouth, Massachusetts.

Igualmente significativo es el sonido del océano que la rodea, señaló Peter Tyack, bioacústico marino e investigador emérito en Woods Hole. El océano de finales de la década de 1940 era mucho más silencioso que el de hoy, lo que ofrece un telón de fondo distinto al que los científicos están acostumbrados a oír en los cantos de ballenas, explicó.

Las grabaciones recuperadas “no solo nos permiten seguir los sonidos de las ballenas, sino que también nos dicen cómo era el paisaje sonoro del océano a finales de la década de 1940”, afirmó Tyack. “De otro modo, eso es muy difícil de reconstruir”.

Una grabación conservada de la década de 1940 también puede ayudar a los científicos a entender mejor cómo los nuevos sonidos generados por el ser humano, como el aumento del ruido del transporte marítimo, afectan la manera en que las ballenas se comunican, agregó Tyack. Una investigación publicada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indica que las ballenas pueden variar su comportamiento de llamada según los ruidos de su entorno.

La grabación antecede por casi 20 años al descubrimiento del canto de las ballenas por parte del científico Roger Payne. Ashley Jester, directora de datos de investigación y servicios bibliotecarios en Woods Hole, contó que científicos de dicha institución que estaban entonces en un buque de investigación probaban sistemas de sonar y realizaban experimentos acústicos junto con la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos cuando captaron el sonido.

Los científicos no sabían qué estaban escuchando, pero aun así decidieron grabar y guardar los sonidos, comentó Jester.

“Y tenían curiosidad. Así que dejaron este grabador funcionando, e incluso se tomaron el tiempo de hacer grabaciones en las que, a propósito, no hacían ningún ruido desde sus barcos, solo para escuchar todo lo que pudieran”, relató Jester. “Y conservaron esas grabaciones”.

Los científicos de Woods Hole descubrieron el canto mientras digitalizaban grabaciones de audio antiguas el año pasado. La grabación estaba en un disco bien conservado creado por un Gray Audograph, un tipo de máquina de dictado utilizada en la década de 1940. Jester localizó el disco.

Aunque aquel equipo de grabación submarina usado para captar el sonido se consideraría rudimentario según los estándares actuales, en su momento era de vanguardia, dijo Jester. Y el hecho de que el sonido esté registrado en un disco de plástico es significativo porque la mayoría de las grabaciones de la época estaban en cinta, que desde hace mucho se hubiera deteriorado, explicó.

La capacidad de las ballenas para producir sonidos es crucial para su supervivencia y clave en la forma en que socializan y se comunican. Los sonidos se presentan en forma de chasquidos, silbidos y llamadas, según científicos de la NOAA que los estudian.

Los sonidos también permiten a las ballenas encontrar alimento, orientarse, localizarse entre sí y comprender su entorno en el vasto océano, señalan los científicos. Varias especies emiten sonidos repetitivos que se asemejan a canciones. Las ballenas jorobadas, que pueden pesar más de 55.000 libras (24.947 kilogramos), son las cantantes más célebres del océano, capaces de vocalizaciones complejas que pueden sonar etéreas o incluso melancólicas.

El hallazgo de un canto de ballena perdido durante mucho tiempo, procedente de un océano más silencioso, podría ser un punto de partida para comprender mejor los sonidos que estos animales emiten hoy, indicó Hansen Johnson, científico investigador del Anderson Cabot Center for Ocean Life, en el Acuario de Nueva Inglaterra.

Johnson, quien no participó en la investigación, añadió: “Y, ya sabes, esto es simplemente hermoso de escuchar y realmente ha inspirado a mucha gente a sentir curiosidad por el océano y a preocuparse por la vida oceánica en general. Es bastante especial”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP