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Un triple tardío de Aaron Nesmith impulsa a los Pacers a vencer 107-103 a los Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Andrew Nembhard anotó 22 puntos, Aaron Nesmith sumó 16, incluido un triple en los segundos finales, y los Pacers de Indiana vencieron 107-103 a los Grizzlies de Memphis la noche del miércoles.

Aaron Nesmith (23), de los Pacers de Indiana, reacciona, flanqueado por Larry Nance Jr. (22) y Andrew Nembhard (2), mientras Nesmith recibió una falta en el minuto final de la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA ante los Grizzlies de Memphis, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Nikki Boertman)
Aaron Nesmith (23), de los Pacers de Indiana, reacciona, flanqueado por Larry Nance Jr. (22) y Andrew Nembhard (2), mientras Nesmith recibió una falta en el minuto final de la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA ante los Grizzlies de Memphis, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Nikki Boertman) AP

Los Grizzlies se habían acercado 104-103 con una flotadora de Ty Jerome cuando quedaban 28,2 segundos, pero Nesmith encestó el tiro de larga distancia desde la esquina derecha para asegurar la victoria y cortar la racha de cinco derrotas consecutivas de Indiana.

Pascal Siakam terminó con 20 unidades y Quenton Jackson anotó 13.

Jerome y Cedric Coward finalizaron con 23 tantos cada uno, mientras Memphis sufrió su segunda derrota al hilo tras comenzar la temporada con seis triunfos consecutivos. Zach Edey aportó 11 puntos y 13 rebotes.

Memphis tenía ventaja de 91-86 con 6:19 por jugar, pero Indiana anotó ocho puntos seguidos, rematados por un par de volcadas en escapada de Obi Toppin.

Los Pacers, que han lidiado con una oleada de lesiones, incluida la de su base estrella Tyrese Haliburton, han tenido dificultades durante los últimos 10 días. En la derrota del lunes 108-104 ante Atlanta, los Pacers utilizaron una rotación de seis jugadores, y todos anotaron en dobles dígitos.

Ante los Grizzlies, los titulares Siakam, Andrew Nembhard y Nesmith regresaron a la alineación.

Mientras tanto, los Grizzlies, favorecidos por un calendario inicial que incluyó a algunos de los equipos más débiles de la NBA, eran el último equipo invicto de la liga antes de caer en tiempo extra ante Nueva Orleans 135-134 la noche del lunes.

Aunque los Grizzlies lanzaron bien, la defensa de manos activas de los Pacers provocó ocho pérdidas de Memphis en el primer cuarto y una docena en la primera mitad, lo que se tradujo en 16 puntos para Indiana.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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