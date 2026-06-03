Un tranquilizador “llego, llego” del lesionado arquero argentino Martínez a días del Mundial

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“Llego, llego”, dijo el guardameta del Aston Villa inglés ante la consulta de los periodistas que montaban guardia el martes por la tarde frente al Origin Hotel de Kanas City.

El guardameta de 33 años sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor previa a disputar para Aston Villa la final de la Liga Europa el pasado 20 de mayo.

La lesión en principio no le impediría atajar en el debut ante Argelia el 16 de junio, pero el “Dibu” se entrena separado del grupo y está descartada su presencia en los amistosos ante Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio, respectivamente.

Para ambos compromisos, Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid) se disputan el puesto del héroe en el triunfo por tanda de penales contra Francia en la final del Mundial 2022.

Alta médica y parte de enfermería Además del “Dibu”, también están en recuperación de distintas lesiones musculares el capitán Lionel Messi, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el mediocampista Leandro Paredes, mientras el delantero Nicolás Paz tiene una contusión en la rodilla izquierda.

En tanto que el zaguero Cristian Romero recibió el alta médica del esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que había sufrido a mediados de abril jugando para Tottenham y se entrena con normalidad.

El técnico Lionel Scaloni tiene hasta 24 horas antes del debut mundialista para sustituir a un jugador de la nómina oficial de 26. ____ Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP