americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia, dice el Servicio Geológico de EEUU

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Una construcción yace en ruinas tras un terremoto el sábado 15 de agosto de 2026, en Manggarai Oriental, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. (AP Foto/Kurniawan)
Una construcción yace en ruinas tras un terremoto el sábado 15 de agosto de 2026, en Manggarai Oriental, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. (AP Foto/Kurniawan) AP

El sismo golpeó la región de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana del sábado, hora local. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros (42 millas) al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego”, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter