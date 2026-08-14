Un terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia, dice el Servicio Geológico de EEUU

El sismo golpeó la región de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana del sábado, hora local. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros (42 millas) al norte-noroeste de la ciudad de Ende.
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YAKARTA, Indonesia (AP) — Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El sismo golpeó la región de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana del sábado, hora local. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros (42 millas) al norte-noroeste de la ciudad de Ende.
Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego”, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.
FUENTE: AP
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