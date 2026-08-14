Un terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia, dice el Servicio Geológico de EEUU

Una construcción yace en ruinas tras un terremoto el sábado 15 de agosto de 2026, en Manggarai Oriental, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. (AP Foto/Kurniawan) AP

El sismo golpeó la región de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana del sábado, hora local. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros (42 millas) al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego”, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.