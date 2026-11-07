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Un terremoto de magnitud 5,7 sacude Japón, dice agencia meteorológica

TOKIO (AP) — Un terremoto con una magnitud preliminar de 5,7 sacudió el centro de Japón el domingo, según la Agencia Meteorológica de Japón. Medios locales reportaron que hubo decenas de heridos.