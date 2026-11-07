Un terremoto de magnitud 5,7 sacude Japón, dice agencia meteorológica

Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi se vio afectada y después se registraron réplicas más pequeñas.
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TOKIO (AP) — Un terremoto con una magnitud preliminar de 5,7 sacudió el centro de Japón el domingo, según la Agencia Meteorológica de Japón. Medios locales reportaron que hubo decenas de heridos.
Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi se vio afectada y después se registraron réplicas más pequeñas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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