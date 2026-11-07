Un santuario de chimpancés reparte comida con un dron durante inundaciones en Florida

Esta imagen proporcionada por Save the Chimps muestra un chimpancé llamado Kaleb con una bolsa de comida que se entregó con un dron, durante inundaciones en el santuario Save the Chimps cerca de Fort Pierce, Florida, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (Save the Chimps via AP) AP

La directora general del recinto, Ana Paula Tavares, indicó en un comunicado que las tormentas empaparon el sureste y el centro de Florida desde el domingo hasta el martes, y que los alojamiento de Save the Chimps estaban seguras en terreno elevado. Algunos veterinarios y otros empleados pasaron la noche en la propiedad de 150 acres (61 hectáreas), cerca de Fort Pierce, para garantizar el cuidado de los animales.

El director de instalaciones, Mark Yohannan, explicó por teléfono que los canales se desbordaron y cubrieron las carreteras internas que normalmente se usan para entregar 1.361 kilogramos (3.000 libras) de comida para chimpancés al día en carritos de golf. Un vehículo todoterreno para pantanos ayudó, pero pronto se averió. Y un chimpancé, un ejemplar de 38 años llamado Kaleb, había permanecido en un área al aire libre que quedó aislada por el agua.

Yohannan contó que la organización compró hace algún tiempo un dron de reparto para una emergencia como esta. El personal utilizó el dispositivo para llevarle a Kaleb comida y mantas hasta que él decidió por sí mismo dirigirse a un lugar más accesible.

Save the Chimps grabó un video de Kaleb masticando un plátano que sacó de una bolsa de papel arrojada por el dron y, más tarde, avanzando con cuidado por una cuerda que servía de puente sobre agua estancada.

La organización utilizó camionetas, incluido el vehículo personal de un trabajador de mantenimiento, y un tractor para entregar comidas, medicamentos y otros artículos al resto de los simios.

“Los chimpancés están recibiendo toda su comida, plátanos y naranjas a tiempo. Están bien. No se han saltado ni un paso”, afirmó Yohannan.

Tampoco los caimanes locales. Yohannan indicó que uno pequeño apareció el viernes cerca de la cocina del santuario, aparentemente aprovechando las aguas de la inundación para llegar a un terreno por el que los reptiles no suelen andar.

Yohannan agregó que el nivel del agua bajó de forma notable durante la noche del viernes, y que alrededor del 20% de los caminos de la propiedad estaban despejados el sábado.

Las inundaciones generalizadas en la zona han dificultado que los empleados lleguen al trabajo para relevar a sus compañeros. Pero, dijo, “todos están de excelente ánimo, cansados como están”.

La organización ha pedido ayuda al público para reparar edificios y equipos dañados, y un donante ha aceptado igualar esas contribuciones.

Save the Chimps fue fundada en 1997. Hasta la fecha, ha cuidado a casi 350 chimpancés procedentes de laboratorios de investigación, el comercio de mascotas y la industria del entretenimiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP