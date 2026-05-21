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Un récord de 274 alpinistas escala el Everest en un solo día

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Cientos de alpinistas coronaron el Everest en un solo día y establecieron un nuevo récord con 274 ascensos exitosos, informaron las autoridades el jueves.

Montañeros practican en la cascada helada de Khumbu mientras se preparan para subir a la cima del monte Everest, Nepal, el 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Pasang Rinzee Sherpa)
Montañeros practican en la cascada helada de Khumbu mientras se preparan para subir a la cima del monte Everest, Nepal, el 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Pasang Rinzee Sherpa) AP

Los escaladores aprovecharon el clima despejado el miércoles, señaló Rishi Ram Bhandari, de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal. Fue la mayor cantidad de personas en alcanzar la cumbre en un solo día por la popular ruta de la ladera sur del pico, que se encuentra en Nepal.

A la cima puede llegarse tanto por la vertiente sur en Nepal, como por la cara norte en el Tíbet chino. El 22 de mayo de 2019, del lado nepalí coronaron el monte 223 alpinistas y del chino, 113. Sin embargo, las autoridades chinas han cerrado la ruta este año.

A principios de semana, el veterano guía de montaña Kami Rita Sherpa escaló el pico por 32ª vez y batió su propio récord. Su competidor más cercano, Pasang Dawa Sherpa, sumó su 30ª cumbre esta semana. Además, Lakpa Sherpa subió a la cumbre 11ª vez y superó su propia marca como la mujer con más ascensos.

Este año, la temporada de escalada del Everest comenzó tarde debido al riesgo que suponía un enorme serac que colgaba sobre la ruta clave hacia la cima. Se espera que alrededor de 494 alpinistas y otros tantos guías sherpa intenten subir al pico de 8.850 metros (29.032 pies) antes de que termine este mes, cuando concluye la temporada.

Miles de personas han coronado la montaña más alta del mundo desde que el neozelandés Edmund Hillary y el guía sherpa Tenzing Norgay lo hicieran por primera vez el 29 de mayo de 1953.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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