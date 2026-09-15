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Un presunto sabotaje paraliza trenes en Países Bajos en plena hora pico matinal

LA HAYA (AP) — Una gran caída del servicio afectó partes del sistema ferroviario neerlandés a primera hora del martes, y la empresa que mantiene la infraestructura ferroviaria del país indicó que estaba tratando la causa como un posible sabotaje.

“Se han encontrado materiales colocados deliberadamente sobre las vías en varios lugares. Esto está provocando fallas en los circuitos de vía. Parece tratarse de un caso de sabotaje”, indicó Prorail en un comunicado. No dio más detalles sobre qué material se había encontrado en las líneas ferroviarias.

No había indicios inmediatos de quién podría estar detrás del aparente sabotaje.

La compañía ferroviaria nacional NS señaló que los servicios de tren en torno a las ciudades centrales de Zwolle, Deventer y Amersfoort se vieron gravemente afectados alrededor de la hora pico de la mañana.

“Aún no está claro cuánto tiempo tardarán los servicios de tren en volver a la normalidad”, indicó NS en un mensaje a los viajeros.

La interrupción ocurrió el día en que el gobierno neerlandés presenta su presupuesto anual al parlamento, un evento que atrae a miles de personas a La Haya para ver a la familia real recorrer la ciudad en carruajes tirados por caballos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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