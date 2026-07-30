Un organismo de control australiano demanda a Telegram por no retirar contenido violento

Un celular se ve sobre una computadora que muestra el sitio web australiano eSafety en Sydney, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Rick Rycroft) AP

La aplicación, con sede en Emiratos Árabes Unidos y que asegura tener 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, se enfrenta a una multa de hasta 54,6 millones de dólares australianos (38 millones de dólares) si es declarada culpable en el Tribunal Federal de Australia por una “presunta falta de detección y eliminación de material a favor del terrorismo”, manifestó el jueves la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant.

La acción civil pone a prueba la ley australiana de 2021 que exige a las plataformas tecnológicas trabajar para mantener fuera de sus redes el material ilegal y el que promueve el terrorismo.

Telegram negó las acusaciones. “Rechazamos estas acusaciones y las impugnaremos ante los tribunales”, indicó un portavoz en un comunicado escrito difundido por Telegram.

La plataforma es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo. El regulador australiano cuestiona lo que se comparte en chats grupales de hasta 200 personas y en canales con alcance ilimitado.

“Este caso se refiere a contenido vinculado a algunos de los actos más notorios de violencia extremista conocidos en la historia reciente, incluido material asociado con los atentados terroristas de Christchurch y Buffalo”, indicó en un comunicado Inman Grant.

“Se alega que este contenido permaneció accesible en el servicio mucho después de que Telegram hubiera sido advertida”, añadió.

Los crímenes citados por Inman Grant fueron masacres impulsadas por ideologías y cometidas para audiencias en línea. Años después, los rastros digitales de esas matanzas siguen burlando a los reguladores, que temen el poder de los videos y los llamados manifiestos para radicalizar a otras personas.

Un supremacista blanco estadounidense transmitió en vivo por Twitch parte de un tiroteo en un supermercado en Buffalo en 2022, en el que mató a 10 personas negras. Entre sus motivaciones citó los crímenes de un supremacista blanco australiano que transmitió en vivo por Facebook en 2019 un ataque armado contra dos mezquitas de Christchurch, donde asesinó a 51 fieles musulmanes.

Los canales de Telegram creados tras estos y otros crímenes impulsados por el odio se llenaron de usuarios que respaldaban a los asesinos y compartían videos y otros contenidos de las masacres. La demanda del organismo australiano, presentada ante el tribunal federal el miércoles, sostuvo que el tamaño de difusión ilimitado de los canales de Telegram implica que la aplicación debe asumir la responsabilidad de depurar material dañino.

Telegram dice que bloquea “comunidades relacionadas con el terrorismo”

El comunicado de la aplicación de mensajería afirmó que los “amplios esfuerzos antiterroristas” de la plataforma “están bien documentados”, y añadió un enlace a sus cifras publicadas sobre contenido y canales bloqueados. Según esos datos, este año se han bloqueado en la plataforma más de 150.000 “comunidades relacionadas con el terrorismo”.

Inman Grant explicó que eSafety empezó a instar a Telegram a cumplir sus propias políticas en marzo de 2024, pero que la plataforma les había dejado “sin respuesta” durante meses.

La funcionaria australiana indicó que eso cambió después de que Francia arrestara al fundador y director ejecutivo de Telegram, el multimillonario ruso Pavel Durov, en agosto de 2024, por acusaciones de que su plataforma se utilizaba para actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Fue liberado tras cuatro días de interrogatorio bajo fianza de 5 millones de euros (5,7 millones de dólares).

“Telegram se volvió inicialmente más cumplidora con nosotros y con otros reguladores después de que Francia actuara contra la empresa”, señaló Inman Grant.

“Todavía han mantenido un entorno de alojamiento permisivo para contenido terrorista”, agregó.

La causa judicial australiana también se relaciona con decapitaciones del Estado Islámico y otro “material espantoso utilizado para propaganda y para la radicalización”, dijo.

“Cuando se alerta a las plataformas sobre contenido terrorista, deben actuar”, afirmó la funcionaria.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusó a Durov el miércoles de ayudar a lo que calificó como actividades terroristas. El organismo también afirmó que añadiría el nombre de Durov a listas internacionales de búsqueda.

Telegram afirmó en su comunicado, proporcionado a The Associated Press el jueves, que está comprometida con la protección de la privacidad de los usuarios y de los derechos humanos, como la libertad de expresión y de reunión. Señaló que ha desempeñado un papel destacado en movimientos prodemocracia en todo el mundo, incluidos los de Irán, Rusia, Bielorrusia, Myanmar y Hong Kong.

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Graham-McLay informó desde Wellington, Nueva Zelanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP