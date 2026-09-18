Un octavo inning explosivo impulsa a los Tigres a una remontada 11-8 ante los Medias Blancas

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Chicago (78-76) está a un juego del líder Cleveland en la División Central de la Liga Americana, con ocho por disputar, aunque los Medias Blancas tienen el desempate directo tras ganar la serie de la temporada. Chicago tiene una ventaja de un juego por el último comodín de la Liga Americana.

Detroit (73-81) perdía 8-2 después de que el cubano Miguel Vargas conectó su 32do jonrón para los Medias Blancas —un batazo de dos carreras en la tercera.

El jardinero derecho de Chicago, Tristan Peters, salió del juego en la quinta tras estrellarse contra la barda en el jardín entre derecho y central en el triple con las bases llenas de Kevin McGonigle, que recortó la diferencia a 8-5 y sacó del juego al abridor novato David Sandlin.

Lee pegó un doble productor con dos outs ante Chris Murphy en la sexta para poner la pizarra 8-6.

Lee empató el juego ante Sean Newcomb (2-5) con su 10mo jonrón y Greene le siguió con su 21ro —ante Bryan Hudson— más adelante en la entrada. Dillon Dingler bateó un sencillo que puso a Detroit al frente entre ambos jonrones. Lee terminó con cuatro de los 16 imparables de los Tigres.

Colson Montgomery conectó un doble de tres carreras con dos outs en la primera, mientras Chicago anotó seis carreras sucias ante Andrew Sears en su tercera apertura en Grandes Ligas para tomar ventaja de 6-1. ___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP