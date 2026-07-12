Un nuevo Bonds llega a los Gigantes: Peyton Bonds es elegido en la tercera ronda del draft amateur

ARCHIVO - El jardinero de Rutgers, Peyton Bonds (25), se concentra en el lanzador de Purdue mientras toma ventaja desde la primera base durante un partido de béisbol de la NCAA el 11 de abril de 2025, en West Lafayette, Indiana. (Foto AP/Doug McSchooler, archivo) AP

Los Gigantes seleccionaron al jardinero de Rutgers Peyton Bonds en la tercera ronda del draft amateur el sábado, lo que lo coloca en la misma franquicia donde su tío Barry Bonds y su abuelo Bobby Bonds brillaron durante años.

Peyton Bonds, de 1,96 metros y 104 kilos, bateó para .352 con seis jonrones y 13 bases robadas la temporada pasada con Rutgers.

Su tío Barry Bonds estableció un récord de las Grandes Ligas con 762 cuadrangulares en su carrera y ganó siete premios al Jugador Más Valioso. Bobby y Barry Bonds son considerados una de las mejores combinaciones padre-hijo en la historia del béisbol.

Hubo muchas conexiones familiares en el draft celebrado este fin de semana en Filadelfia, sede del Juego de Estrellas del martes por la noche.

Los Marlins de Miami seleccionaron al campocorto Jacob Lombard con la 14ta elección. Lombard es hijo del coach de banca de los Tigres de Detroit, George Lombard Sr., y hermano menor del principal prospecto de los Yankees, George Lombard Jr.

Los Cerveceros de Milwaukee eligieron al campocorto de preparatoria Trey Ebel con la 25ta selección. Es hermano de Brady Ebel, a quien tomaron con la 32da elección el año pasado. Su padre es el coach de tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Dino Ebel —quien se espera que le lance al toletero de los Filis Bryce Harper en el Derby de Jonrones el lunes por la noche.

Milwaukee también seleccionó a Carsten Sabathia III, hijo del exlanzador de Grandes Ligas CC Sabathia. A diferencia de su padre, Carsten es un primera base de poder que bateó para .283 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas en su último año en Houston en 2026.

Luke Pettitte, un jugador de doble función en Dallas Baptist e hijo del exlanzador de los Yankees Andy Pettitte, fue seleccionado por Nueva York en la octava ronda el domingo. Lanzador derecho, el jugador de 21 años estuvo limitado este año a desempeñarse como bateador designado tras una cirugía Tommy John.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, se mostró entusiasmado cuando le informaron de la selección después de la victoria de Nueva York en Washington.

“¿Lo hicimos? Ah, sí. Conocer a Luke y su recorrido y su historia, haber pasado por una Tommy John y salir a batear a lo grande en la universidad este año, eso me enciende. Tengo ganas de ver cómo se desarrolla su camino. Es un gran chico”, comentó Boone.

Los Marlins de Miami seleccionaron en la octava ronda al toletero japonés Rintaro Sasaki, procedente de Stanford.

El primera base, de 21 años, jugó dos temporadas en Stanford y bateó para .262 con 16 jonrones y 47 carreras impulsadas como sophomore el año pasado.

Sasaki jugó de niño bajo la dirección del padre de la superestrella japonesa Shohei Ohtani, Toru, y es el líder histórico de jonrones en preparatoria en Japón.

Fukuoka SoftBank, de la Nippon Professional Baseball, tiene derechos exclusivos de negociación después de usar una selección de primera ronda en Sasaki el pasado octubre, por lo que enfrenta la decisión de si permanecer en Estados Unidos o regresar a Japón para iniciar su carrera profesional.

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FUENTE: AP