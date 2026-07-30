Un niño murió y una niña está desaparecida tras caer en río crecido de Nueva Jersey

Imagen tomada de video de WABC-TV que muestra a rescatistas en el río Passaic en Nueva Jersey el 29 de julio del 2026. (WABC-TV via AP) AP

Una menor de 11 años sobrevivió. El alcalde local dice que la niña al parecer se salvó por su hermano, el niño de 10 años que se ahogó.

“Mientras él se hundía, la empujó y ella terminó junto a las rocas y trepó”, dijo el alcalde de Passaic, Hector Lora, a los periodistas la noche del miércoles. “Ahora mismo está viva”, añadió.

La otra menor de 10 años, una niña, seguía desaparecida a primera hora del jueves. Varias embarcaciones y buzos registraron una zona ampliada del río, utilizando drones y tecnología de sonar, indicó en un correo electrónico el jefe del Departamento de Bomberos de Passaic, Patrick Trentacost.

Trentacost se refirió a la búsqueda como una “operación de recuperación” y señaló que continuará “todo el tiempo que sea necesario”.

Los tres menores fueron vistos en el río Passaic, en Pulaski Park. No estaba claro cómo terminaron en el río, que estaba crecido debido a las fuertes lluvias en la región, informó la policía de la vecina Paterson. Bomberos de esa comunidad rescataron a unas 20 personas que quedaron atrapadas por aguas crecidas.

Trentacost explicó que “rápidamente se deslizaron hacia una zona más profunda debido a la fuerte corriente y al alto nivel del agua”.

Lora dijo que los servicios de emergencia recibieron llamadas alrededor de las 6:20 de la tarde y que un hombre en el parque intentó rescatar a los menores antes de que llegaran.

“Entró a unos 5 metros de profundidad (16,4 pies) y cuando se metió demasiado y la corriente lo empujaba, no pudo alcanzarlos”, relató Lora. “El señor nos manifestó su evidente dolor y sufrimiento”.

El río recorre unos 129 kilómetros (80 millas) a través de zonas boscosas y suburbios antes de entrar en áreas más urbanas y desembocar en la bahía de Newark. Passaic está a unos 16 kilómetros (10 millas) al norte de la ciudad de Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP