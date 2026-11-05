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Un niño muere por sarampión en Wisconsin, el primero en el estado desde 1990

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Un bebé en el suroeste de Wisconsin falleció tras contraer sarampión, la primera muerte por la enfermedad en el estado en 36 años, anunciaron funcionarios estatales el jueves.

ARCHIVO - Esta imagen de microscopio sin fechar, distribuida por los Centros para el Control y Prevención de enfermedades el 4 de febrero de 2015, muestra una partícula del virus del sarampión (centro). (Cynthia Goldsmith/CDC vía AP, archivo)
ARCHIVO - Esta imagen de microscopio sin fechar, distribuida por los Centros para el Control y Prevención de enfermedades el 4 de febrero de 2015, muestra una partícula del virus del sarampión (centro). (Cynthia Goldsmith/CDC vía AP, archivo) AP

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin no especificó dónde ocurrió la muerte ni proporcionó más detalles para proteger la privacidad de la familia.

El forense consignó como causa de muerte el sarampión, indicaron funcionarios de salud estatales.

“Se me rompe el corazón por la familia", dijo Kirsten Johnson, secretaria del Departamento de Salud estatal. "Cualquier muerte de un niño es una tragedia y más aún cuando está relacionada con una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna”.

Estados Unidos detuvo la propagación interna del sarampión en 2000 gracias a las altas tasas de vacunación, pero estas han caído en los últimos años por debajo del 95% de cobertura necesario para prevenir brotes de la enfermedad viral.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado cuatro muertes asociadas al sarampión en el país en lo que va de año, pero los departamentos de salud estatales han reportado cifras más altas. Solo en Pensilvania, las autoridades sanitarias informaron de cinco fallecimientos este año e investigan un posible sexto.

Hasta el jueves, Wisconsin reportó 431 casos de sarampión, de los que todos salvo tres correspondían a personas no vacunadas. Nueve personas habían sido hospitalizadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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