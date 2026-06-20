Un Mundial ampliado auguraba goleadas. Los resultados cuentan otra historia

Leandro Bacuna y sus compañeros de la selección de Curazao festejan el empate ante Ecuador en el Mundial, el sábado 20 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga) AP

Los críticos sostenían que, al permitir el ingreso de equipos más pequeños al cuadro ampliado, aumentaría el número de enfrentamientos flojos, al igual que las posibilidades de marcadores abultados.

Pero, a medida que avanza la Copa del Mundo más grande de la historia, esos temores no se han materializado por completo.

En los primeros 24 partidos, la diferencia de goles no cambió en comparación con el torneo de Qatar en 2022, lo que sugiere que el cuadro más amplio no generó una competencia más desigual.

Cabo Verde, el quinto equipo peor clasificado al llegar a la Copa del Mundo y una de las naciones más pequeñas que han logrado disputar el torneo, protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia del Mundial al arrancarle un empate 0-0 a España, campeona de Europa.

Congo, cuya única participación anterior en una Copa del Mundo fue en 1974 como Zaire, no se intimidó ante el Portugal de Cristiano Ronaldo y le sacó un empate 1-1 a uno de los favoritos del torneo.

¿Cuáles son las razones de la competitividad general?

Entrenadores, jugadores y analistas señalan que el fútbol mundial se ha vuelto cada vez más competitivo, con más futbolistas que se incorporan a las principales ligas y más técnicos de primer nivel que son contratados por naciones pequeñas.

También hay una mayor disponibilidad de conocimientos tácticos y de métodos de preparación física, lo que permite que los equipos menos tradicionales compitan mejor contra las potencias de siempre.

“Es muy difícil ganar. Me sorprendió lo parejo que está todo. Se hablaba de tener 48 equipos, pero sin contar a Alemania, que sí tuvo una gran diferencia con muchos goles anotados, todos los demás partidos fueron muy complicados”, dijo el entrenador de México, Javier Aguirre. “No es fácil ganar. De verdad, créanme. Los equipos han ido mejorando; hasta hace poco no sabíamos mucho de Cabo Verde, y ahí está. Marruecos jugó un partidazo contra Brasil”.

Aunque el número de goles anotados tras los primeros 24 partidos aumentó de 57 en Qatar hace cuatro años a 75 ahora, la diferencia de goles este año fue de 35, exactamente la misma tras igual cantidad de encuentros en Qatar.

Cabo Verde ocupaba el 67mo sitio del ranking cuando dio la sorpresa al empatar con España, segunda del escalafón.

“Este partido nos ha mostrado que el Mundial es un torneo con mucha igualdad. Es muy complicado”, manifestó el entrenador de España, Luis de la Fuente. “Estos equipos tienen sus limitaciones, pero hacen bien lo que hacen. El equipo al que nos enfrentamos era claramente inferior al nuestro, pero hizo muy bien lo que tenía que hacer y defendió muy bien. En cada partido hay que estar totalmente concentrado y ser extremadamente preciso para poder superar a los rivales”.

Curazao, el tercer equipo peor clasificado al inicio del torneo en el puesto 82, limitó a Alemania a un empate 1-1 hasta avanzada la primera parte, antes de que la potencia europea tomara el control de manera definitiva.

Haití, ubicado en el 83er peldaño y de regreso al Mundial tras cinco décadas, perdió 1-0 ante Escocia con una actuación aceptable en su debut, pero luego no fue rival para Brasil, cinco veces campeón. Recibió tres goles en el primer tiempo antes de mejorar y sostenerse en el complemento de una derrota por 3-0.

Qatar, 56to del mundo al llegar, recibió seis goles ante el coanfitrión Canadá, pero venía de empatar 1-1 con Suiza, que ocupaba el 19no lugar.

Nueva Zelanda era el equipo peor clasificado al inicio del torneo, en el 85to puesto. Empató 1-1 con Irán, que era 20mo.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, fue criticado el domingo pasado por organismos rectores del fútbol en Asia, África y el Caribe por supuestamente afirmar que el torneo ampliado generaba partidos poco interesantes.

“Tenemos una enorme cantidad de partidos que son poco interesantes, absolutamente”, dijo, según el portal de noticias Zurnal 24. Sin embargo, añadió que la ampliación permite que países pequeños participen y vivan la emoción del torneo.

Las federaciones de Cabo Verde, Congo, Curazao, Haití, Jordania y Uzbekistán emitieron un comunicado conjunto que, según indicaron, era en solidaridad con las federaciones de Argelia, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

“El fútbol no pertenece a un grupo selecto de naciones. Su fuerza proviene de su universalidad”, señaló el comunicado. “Para muchos países, participar en la Copa Mundial de la FIFA no es solo un logro deportivo. Es un momento que inspira a una generación, acelera el desarrollo del fútbol y crea recuerdos que duran toda la vida”.

La emoción por los equipos no favoritos puede, por supuesto, durar poco, como ya les ha ocurrido a anteriores revelaciones tras debuts sorprendentes en el Mundial. Pero algunos de ellos tienen esperanza, y eso puede bastar para impulsar a una selección.

“Cuando estás organizado y unido, puedes competir”, dijo el nuevo entrenador de Túnez, Hervé Renard.

Admitió que Cabo Verde le estaba dando a su equipo esperanza de lograr un buen resultado contra Japón el sábado.

“Tenemos que seguir este ejemplo y no tener miedo a la derrota”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP