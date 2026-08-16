Un muerto y 4 heridos en tiroteo en un parque de Kentucky

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Esta imagen, tomada de un video y facilitada por WTVQ, muestra a agentes policiales en el lugar de un tiroteo en el parque Charles Young, el sábado 15 de agosto de 2026, en Lexington, Kentucky. (WTVQ vía AP) AP

Agentes policiales acudieron poco antes de las 7 de la tarde del sábado tras recibir un reporte de disparos y encontraron a cinco víctimas, según un comunicado del departamento. Una persona fue declarada muerta en un hospital, y se cree que las otras cuatro tienen heridas que no ponen en riesgo su vida, señaló la policía.

El jefe de la policía, Lawrence Weathers, señaló que entre las personas baleadas en el parque Charles Young, en el centro de Lexington, había dos niños de 4 y 14 años, según reportaron medios locales.

Weathers se negó a compartir información sobre un sospechoso, pero les dijo a los reporteros que no creía que existiera una amenaza continua para el público.

“Si saben de alguien que pudiera estar inclinado a usar un arma, por favor háganoslo saber", pidió. "Cualquier cosa que puedan hacer para avisarnos antes de que ocurra algo, se los agradeceremos enormemente”.

El jefe instó a cualquier persona que tenga información sobre la balacera a que se comunique con la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP