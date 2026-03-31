americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un lobo muerde a una mujer en una zona comercial de Hamburgo, la 2da ciudad más grande de Alemania

BERLÍN (AP) — Un lobo mordió a una mujer en una zona comercial de Hamburgo antes de que las autoridades lo sacaran de un lago en la segunda ciudad más grande de Alemania, en lo que se cree que es el primer ataque de este tipo desde que los lobos regresaron al país en 1998, informaron las autoridades.

Una vista de Binnenalster, en Hamburgo, Alemania, el martes 31 de marzo de 2026. (Daniel Bockwoldt/dpa via AP)
Una vista de Binnenalster, en Hamburgo, Alemania, el martes 31 de marzo de 2026. (Daniel Bockwoldt/dpa via AP) AP

El servicio de bomberos indicó que la mujer fue trasladada a un hospital de Hamburgo tras el inusual encuentro el lunes por la noche, informó la agencia de noticias alemana dpa. No había información inmediata sobre su estado el martes, y la policía no detalló en qué parte del cuerpo recibió el mordisco. Tampoco estaba claro qué provocó el ataque.

El ataque ocurrió en una zona comercial cerca de la estación de Altona, al oeste del centro de la ciudad. La policía señaló que, ya tarde el lunes por la noche, los agentes sacaron al lobo del lago Binnenalster, en el centro de Hamburgo, tras recibir llamadas que alertaban de avistamientos del animal allí y en otros lugares. Medios locales informaron que fue llevado a un recinto en las afueras de la ciudad.

Las autoridades creen que es probable que el lobo implicado fuera el mismo que fue visto en Blankenese, un suburbio periférico de la ciudad, durante el fin de semana. Expertos consideran que ese animal es un lobo joven que busca un territorio propio y que se adentró accidentalmente en la ciudad. El gobierno regional de Hamburgo señaló que los lobos por lo general evitan el contacto con las personas y los perros, y que el inusual entorno urbano sería muy estresante.

La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania indicó que era la primera vez que se sabía de un ataque de un lobo salvaje a una persona desde que los animales reaparecieron en el país tras 150 años de ausencia, hace casi 30 años, informó dpa.

Sin embargo, los ataques de lobos al ganado en Europa han sido una preocupación creciente para los agricultores desde hace años. El año pasado, el Parlamento Europeo votó a favor de cambiar el estatus de los lobos de “estrictamente protegidos” a “protegidos”.

El parlamento alemán dio la aprobación final la semana pasada a una legislación que facilita disparar a lobos que maten o hieran al ganado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Una gasolinera en Alameda, California, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Chea)

El alza de la gasolina golpea doble a los choferes de UBER

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)

España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter