Un hombre armado abre fuego cerca de una secundaria en Turquía y hiere al menos a 8

El ataque ocurrió frente a una escuela secundaria y de formación profesional en el distrito de Turgutlu, en la provincia de Manisa, indicó la oficina del gobernador provincial en un comunicado. Equipos policiales y médicos fueron enviados de inmediato al lugar.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales para recibir tratamiento, señaló la oficina del gobernador, sin ofrecer información sobre su estado.

“Tras el incidente, el sospechoso que se cree que disparó el arma fue capturado por las fuerzas de seguridad y puesto bajo custodia”, indicó el comunicado.

En abril, 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una escuela secundaria en la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. Posteriormente, el agresor se suicidó.

Al día siguiente, un estudiante de 14 años abrió fuego contra dos aulas en su escuela en la cercana provincia de Kahramanmaras, matando a nueve estudiantes y docentes e hiriendo a otras 13 personas. El atacante fue abatido por la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP