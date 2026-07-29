Un grupo marginal de colonos israelíes se infiltra en Siria para reclamar tierras

La frontera entre Siria y la localidad de Majdal Shams, en los Altos del Golán controlados por Israel, se ve el martes 21 de julio de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

No se trataba de milicianos sirios que intentaran vulnerar la frontera de Israel, sino de judíos religiosos que se habían infiltrado hacia Siria y regresaban.

El episodio, reportado por primera vez la semana pasada por la radiodifusora pública de Israel y confirmado a The Associated Press por el ejército israelí, ha contribuido a llamar la atención sobre un grupo marginal de colonos israelíes que ha realizado numerosas incursiones en Siria, donde esperan establecer asentamientos judíos.

El ejército israelí ocupa la zona en el sur de Siria desde hace más de un año, pero las incursiones habituales de grupos civiles de colonos en la región son un fenómeno reciente.

Grupos de varias decenas de personas han intentado cruzar de Israel a Siria cada pocos días en las últimas semanas. El ejército tiene la tarea de contenerlos y, aunque la mayoría de los israelíes los considera marginales, el movimiento de asentamientos más amplio en Israel cuenta con fuertes respaldos en el gobierno de extrema derecha del país.

El grupo más destacado detrás de las incursiones en Siria es conocido como “Pioneros de Bashan”.

Formado a comienzos del año pasado, Pioneros de Basán es un grupo de activistas israelíes de derecha que busca establecer asentamientos judíos dentro de Siria. Toman su nombre de la región bíblica de Basán, que incluye parte de la Siria actual y la vecina Jordania.

Tienen la mira puesta en una zona del suroeste de Siria que incluye las provincias de Quneitra, Daraa y Sweida.

Parte de esta zona, incluida la cumbre del monte Hermón, es una “zona de amortiguamiento” que Israel declaró en diciembre de 2024, poco después del derrocamiento del expresidente sirio Bashar al Assad en una ofensiva insurgente.

La región era descrita en los textos religiosos por su tierra fértil y pasó a asociarse con la fortaleza y la providencia divina. En la Biblia, los israelitas guiados por Moisés conquistaron Basán al mítico rey Og y luego la zona fue entregada a algunas de las tribus israelitas.

Integrantes del grupo afirman tener un derecho histórico sobre estas tierras y sostienen que su presencia allí ayudará a Israel a defender los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días de 1967 y posteriormente se anexionó, una medida no reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional.

Algunos aseguran que un asentamiento israelí en esas zonas protegería a miembros de la minoría religiosa drusa después de que el año pasado estallara violencia entre grupos drusos y tribus beduinas suníes y fuerzas de seguridad del gobierno sirio. Cientos de civiles —en su mayoría drusos— murieron en ataques de venganza religiosa.

Amos Azaria, dirigente de Pioneros de Basán, afirmó que el grupo pretende establecer un “corredor humanitario” desde Israel hasta el enclave druso de Sweida despoblando las zonas adyacentes de mayoría suní.

“Todo el distrito de Daraa... debe ser despejado de los enemigos que buscan nuestra destrucción y, en su lugar, debe llenarse con asentamientos judíos”, afirmó Azaria, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Ariel, en la Cisjordania ocupada por Israel.

El grupo busca establecer un puesto avanzado judío dentro de Siria

El grupo busca primero establecer un puesto avanzado judío en el sur de Siria, junto a los Altos del Golán controlados por Israel. El concepto de "puesto avanzado”, que en hebreo se conoce como “asentamiento joven”, es un término que usan los colonos para describir enclaves rústicos en el territorio que desean.

Los colonos normalmente establecen puestos avanzados con la esperanza de que algún día el gobierno de Israel los legalice. Así fue como comenzaron muchos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada por Israel que, según grupos de derechos, son grandes impulsores de la violencia de colonos y del desplazamiento de palestinos.

Hasta ahora, sus incursiones en Siria han sido breves. El ejército ha retirado a los activistas antes de que hayan podido construir algo.

Videos en la cuenta de X del grupo del 5 de julio muestran a un grupo de adolescentes religiosos sentados en el suelo con los brazos entrelazados, mientras los soldados intentan separarlos.

Un segundo video muestra a soldados empujando a varios de los activistas y sujetándoles las manos a la espalda con bridas plásticas.

Un video publicado por el grupo en abril muestra a varias decenas de activistas ondeando banderas israelíes y coreando consignas en el techo de una casa que, según se afirma, está en las afueras de la aldea siria de Hader, en Quneitra, mientras soldados israelíes observan.

El ejército israelí dice que el grupo compromete sus operaciones

El ejército de Israel asegura que actúa con firmeza frente a quienes cruzan la frontera. Ha condenado repetidamente al grupo por desviar la atención de las tropas de las operaciones militares y comprometer su seguridad. Señala que detiene a los civiles sorprendidos cruzando la frontera y los entrega a la policía, y añade que “espera que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley lleven ante la justicia a los implicados”.

El Canal 12 de Israel informó la semana pasada que hasta ahora no se han presentado acusaciones formales.

Quienes cruzan la frontera sostienen que mantienen relaciones cercanas con miembros del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Varios ministros han expresado apoyo a su causa, y las plataformas de redes sociales del grupo documentan reuniones que ha mantenido con al menos dos ministros del gabinete, Amihai Eliyahu y Shlomo Karhi.

“Tenemos apoyo de amigos en el gobierno y de muchos miembros de la Knéset”, expresó Azaria.

Los gobiernos sirio y libanés están más preocupados por la ocupación militar

Funcionarios sirios no han comentado públicamente sobre los intentos de grupos de colonos israelíes de ingresar a Siria.

El gobierno sirio ha condenado la ocupación israelí del sur de Siria y con frecuencia pide que las fuerzas israelíes se retiren y que la comunidad internacional intervenga. Tropas israelíes han realizado incursiones y redadas en zonas de Siria fuera de la zona de amortiguamiento, a veces enfrentándose con residentes locales, que cada vez más han intentado bloquear carreteras para impedirles el paso.

El gobierno libanés también ha prestado poca atención a un grupo marginal de colonos israelíes —“Uri Tzafon”, o “Awaken, O North” (“Despierta, oh Norte”)— que ha realizado incursiones en el sur de Líbano. Al igual que los funcionarios sirios, el gobierno libanés se ha centrado en pedir la retirada del ejército israelí del sur de Líbano.

Aun así, algunos han advertido que no se pase por alto a los grupos de colonos.

El viceprimer ministro libanés, Tarek Mitri, escribió en X sobre los intentos del grupo Uri Tzafon de entrar al país.

“Es cierto que son un grupo pequeño y marginal y se retiraron por órdenes del ejército israelí”, admitió. Pero señaló que el movimiento para asentar Cisjordania comenzó con una perseguida banda de activistas religiosos de derecha, conocida como Gush Emunim, “que en sus primeros días era un grupo pequeño que enfrentó algunos obstáculos y dificultades”.

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Sewell informó desde Beirut. Frankel informó desde Jerusalén. El periodista de video de AP Alon Bernstein contribuyó a este reportaje desde los Altos del Golán.

FUENTE: AP