Un grupo armado aborda un petrolero frente a Yemen, según el ejército británico

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, indicó que las autoridades militares reportaron que la embarcación fue abordada por “personal no autorizado” al sur de la provincia yemení de Al Mukalla.

Ambrey, una firma británica de seguridad marítima, señaló que se cree que piratas somalíes entraron al buque, que no cuenta con un equipo de seguridad armado a bordo.

La empresa indicó que un buque naval surcoreano se dirigía a asistir al petrolero, que emitió una llamada de auxilio mientras navegaba rumbo al oeste.

El rastreador de datos Maritime Traffic mostró que el petrolero de crudo y productos químicos Asana, con bandera de Tanzania, se dirigía a Bosaso, Somalia.

La guardia costera de Yemen en Adén no respondió a una solicitud de comentarios.

Se trata del último ataque marítimo frente a uno de los países más pobres del mundo, devastado por una guerra civil que se prolonga desde hace años.

Recientemente, los piratas somalíes han estado activos más lejos, en el golfo de Adén. Supuestos piratas atacaron un buque a 76 millas náuticas (140 kilómetros) al sur de la ciudad portuaria de Balhaf, en el sureste de Yemen, el 1 de julio. Cuatro hombres armados en una embarcación pequeña causaron daños menores al puente de mando del barco, según el UKMTO.

La Unión Europea firmó un acuerdo con Yibuti el jueves para reforzar la fuerza naval desplazada al mar Rojo para luchar contra los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán y han amenazado repetidamente con lanzar ataques contra embarcaciones que naveguen por la zona.

La UE opera dos flotas de seguridad marítima en el mar Rojo, una vía marítima vital que conecta el mar Mediterráneo con los océanos Índico y Pacífico a través del canal de Suez.

En Yemen se libra una guerra civil desde 2014, que finalmente enfrenta a los hutíes contra una coalición encabezada por Arabia Saudí que apoya al gobierno del país. Aunque el conflicto con Irán que comenzó el 28 de febrero reavivó todo tipo de rivalidades regionales, la paz entre hutíes y saudíes se había mantenido en gran medida, hasta esta semana.

___

El periodista de Associated Press Sam McNeil en Bruselas contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP