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Un funcionario hutí dice que ataques saudíes dejan 3 muertos y otras noticias de Oriente Medio

Un funcionario hutí dijo el martes que aviones de guerra saudíes atacaron Yemen y mataron a tres personas, entre ellas dos niños, mientras Human Rights Watch acusó a los rebeldes hutíes de posibles crímenes de guerra por sus ataques contra buques comerciales.

Una médica examina a un niño desplazado en el campamento de Al-Firdaws en Ras Imran, a las afueras de Adén, Yemen, el lunes 14 de septiembre de 2026. (AP Foto/Abdulnasser Alseddik)
Una médica examina a un niño desplazado en el campamento de Al-Firdaws en Ras Imran, a las afueras de Adén, Yemen, el lunes 14 de septiembre de 2026. (AP Foto/Abdulnasser Alseddik) AP

Los renovados combates en Yemen están poniendo en peligro a los civiles y amenazando el transporte marítimo a través del mar Rojo, una ruta que se ha vuelto más importante debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos inició su guerra contra Irán.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la afirmación del funcionario hutí. El funcionario no dijo qué habían tenido como objetivo los aviones de guerra saudíes.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Los hutíes reportan 3 muertos en ataques aéreos saudíes en Yemen

Anees al Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, señaló en una publicación en X el martes que ataques aéreos saudíes mataron a tres personas, entre ellas dos niños, en la provincia yemení de Taiz. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

Al-Asbahi indicó que otras dos personas resultaron heridas en los ataques.

La escalada se produce mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán han tomado las islas estratégicas de Gran Hanish y Hanish Menor, en el sur del mar Rojo, reforzando su capacidad para controlar una ruta marítima clave para el transporte de mercancías.

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo— en los primeros días de la guerra. Desde entonces, los saudíes han utilizado el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce fuera del mar Rojo, para exportar crudo.

Los nuevos avances de los hutíes, que siguen a la captura del puerto de Moca en el mar Rojo y de una isla estratégica la semana pasada, aumentan la presión sobre los envíos saudíes y, a su vez, sobre el suministro mundial de petróleo y los precios.

Esto podría darle a Irán una influencia adicional en su guerra con Estados Unidos.

Human Rights Watch acusa a los hutíes de crímenes de guerra

Human Rights Watch afirmó el martes que al menos tres ataques de los rebeldes hutíes contra buques comerciales en el mar Rojo y el golfo de Adén entre el 20 de julio y el 24 de agosto podrían constituir crímenes de guerra.

Los ataques hutíes contra el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí comenzaron a mediados de julio en el más reciente repunte de violencia en la guerra civil de Yemen.

Niku Jafarnia, investigadora sobre Yemen y Baréin en Human Rights Watch, expresó que, independientemente de cualquier política involucrada, “los ataques contra tripulaciones civiles llevados a cabo de manera deliberada o temeraria son crímenes de guerra”.

Los hutíes sostienen que sus ataques contra el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí son una represalia por el bloqueo de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre las zonas controladas por los hutíes en Yemen, una medida relacionada con la guerra civil yemení iniciada hace más de una década.

La organización de derechos humanos indicó que los hutíes afirmaron haber atacado al menos nueve embarcaciones en el lapso de un mes, incluidas dos con bandera saudí, una con bandera de Tanzania y una con bandera de Dominica.

El grupo de derechos instó a los hutíes a “poner fin de inmediato e incondicionalmente a todos los ataques ilegales contra barcos civiles”.

El principal diplomático de Irán visitará China

El Ministerio chino de Exteriores informó que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, visitará el país el miércoles y se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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