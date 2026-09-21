Un fallo técnico provoca interrupciones en los vuelos hacia y desde el norte de Reino Unido

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NATS, anteriormente conocido como National Air Traffic Services, indicó en un comunicado que sus ingenieros continúan investigando el problema en su centro de Prestwick, en Escocia. Señaló que los aeropuertos al sur de Manchester, incluidos los de Londres y los vuelos hacia y desde esa ciudad, están “en términos generales no afectados”, aunque los vuelos con destino al norte y los que salen de aeropuertos escoceses estaban sujetos a algunos retrasos.

NATS afirmó que la interrupción no estaba relacionada con el fallo de software que provocó la cancelación de más de 2.000 vuelos con origen o destino en el Reino Unido hace dos semanas.

EasyJet indicó que la más reciente interrupción de vuelos “una vez más, pone en duda la resiliencia de los sistemas de NATS y demuestra la necesidad de medidas firmes para evitar estas fallas repetidas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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