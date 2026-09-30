Un enorme tiburón en un canal de Busan despierta entusiasmo entre los surcoreanos

Gente reunida para ver un tiburón atrapado en el North Port Waterfront Park en Busán, Corea del Sur, el martes 29 de septiembre de 2026 (Son Hyung-joo/Yonhap via AP) AP

Las autoridades de Busan han acogido con entusiasmo la atención generada por el tiburón, que ha atraído a miles de turistas y ahora comparte el nombre coreano del Puerto Norte de la ciudad, donde fue visto por primera vez el 18 de septiembre.

El tiburón, que según las autoridades mide unos 3,5 metros (11,5 pies) de largo, se ha convertido en una sensación en redes sociales, pero guiarlo de regreso a aguas abiertas ha resultado complicado.

Las autoridades desplegaron cinco embarcaciones en el canal el martes. Rociaron chorros de agua desde tanques mientras intentaban empujar al tiburón hacia mar abierto, un esfuerzo seguido de cerca por enormes multitudes en el lugar y transmitido por YouTube.

Las cuadrillas desistieron horas después, luego de que el tiburón pasara de largo varias veces o se sumergiera para evitar las embarcaciones, permaneciendo dentro del canal.

Kim Won-ho, funcionario de la ciudad de Busan, indicó que las autoridades harán otro intento a partir del viernes para liberar al tiburón, algo que, según expertos, es importante para su seguridad y su salud a largo plazo.

El Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras, administrado por el estado, está fabricando una red especialmente diseñada de 50 metros (54 yardas) de largo o más, para tenderla a lo ancho de la vía fluvial con ayuda de una embarcación y encauzar al tiburón hacia la salida. Otra embarcación rociará agua desde atrás para empujar al tiburón en esa dirección, de acuerdo con planes preliminares, explicó.

“Estamos adaptando nuestra respuesta a la situación en el lugar”, manifestó Kim.

Las autoridades no han detectado señales claras de que la salud del tiburón se haya deteriorado en el tiempo que lleva en el canal, pero aun así consideran crucial liberarlo hacia mar abierto, señaló.

Unos 600.000 visitantes han acudido en masa al Puerto Norte para ver al tiburón desde que comenzó el conteo el 19 de septiembre, incluidos casi medio millón durante el receso festivo de Chuseok de la semana pasada, el Día de Acción de Gracias coreano, informaron funcionarios municipales.

“Bukangi se ha convertido de forma natural en una nueva parte de la historia de Busan con el interés y el cariño de la gente de la ciudad”, expresó el alcalde de Busan, Chun Jae-soo, en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP