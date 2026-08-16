Un enorme incendio forestal en Bélgica obliga a evacuar a cientos de personas

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Unos 600 residentes de municipios cercanos de Waimes y Bütgenbach, en la provincia de Lieja, cerca de la frontera con Alemania, recibieron instrucciones de evacuar el sábado, cuando los vientos cambiaron y el humo se extendió por la zona. Las autoridades también aconsejaron a los turistas que se marcharan, y se abrió un gimnasio cercano para recibir a los evacuados.

El gobernador provincial de Lieja, Hervé Jamar, señaló en un comunicado el domingo que se ha desplegado a más de 250 efectivos de emergencia, incluidos más de 100 bomberos belgas y alemanes, además de agentes de policía y militares y personal de protección civil, con apoyo de helicópteros de extinción operados por la policía federal de Bélgica y por Países Bajos.

Las autoridades indicaron que, hasta la mañana del domingo, ninguna vivienda se había visto afectada, aunque el fuego seguía cerca de zonas residenciales y persistía un denso humo. Instaron a la población a mantenerse alejada del área del incendio y advirtieron que el tráfico innecesario podría obstaculizar a los vehículos de emergencia y complicar las labores de extinción.

El incendio se produce tras semanas de un clima inusualmente caluroso y seco. La combinación de brezales y turberas en las Altas Fagnes ha complicado los esfuerzos por contener las llamas.

En la cercana localidad de Monschau, en Alemania, las autoridades locales advirtieron durante la noche que el incendio estaba a unos 3 kilómetros (2 millas) de la frontera y dijeron que los bomberos estaban en alerta. A primera hora de la mañana del domingo, el sitio web del municipio recomendó que las personas de tres distritos periféricos cercanos a la frontera abandonaran la zona de manera temporal, porque los funcionarios no podían descartar riesgos para la salud causados por el humo.

Bélgica sufrió otro episodio de calor intenso esta semana, con temperaturas que alcanzaron alrededor de 37 grados Celsius (98,6 grados Fahrenheit) en partes del país el viernes.

___ Corbet informó desde París. El redactor de AP Geir Moulson en Berlín contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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