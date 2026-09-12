Un duro verano para la prensa de EEUU culmina con recortes en la cadena McClatchy

ARCHIVO – El edificio de oficinas del diario Miami Herald, el 13 de febrero de 2020, en Doral, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo) AP

El sindicato que representa a los periodistas de McClatchy informó el viernes que más de 90 periodistas sindicalizados y trabajadores de medios en 17 publicaciones habían sido despedidos, lo que representa alrededor del 30% de todos los trabajadores de la empresa sindicalizados con The NewsGuild-CWA. Los despidos han afectado a medios como The Sacramento Bee, The Kansas City Star, The Charlotte Observer, Fort Worth Star-Telegram y otros.

“Estamos hasta la cintura en arenas movedizas y seguimos hundiéndonos”, dijo en una entrevista telefónica Carol Marbin Miller, editora adjunta de investigaciones de The Miami Herald.

Marbin Miller, quien no resultó afectada por los despidos, le comentó a The Associated Press que levantaba la voz para subrayar lo desesperada que era la situación en su periódico, donde se recortaron 32 puestos en total. Entre ellos hubo 28 empleos perdidos y cuatro plazas que quedaron congeladas, según una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato. Entre los recortes estuvo toda la plantilla de redacción de El Nuevo Herald, la publicación en español.

“Miami es la ciudad más grande de Florida”, señaló Marbin Miller. “Florida es un estado crucial. No puedo imaginar ningún escenario en el que Miami ya no tenga un medio de noticias vibrante y poderoso. Es demasiado importante”.

Un portavoz de McClatchy no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios o información.

La industria de los periódicos en Estados Unidos se ha ido contrayendo durante dos décadas, empujada primero por el auge de internet y la caída de la publicidad clasificada, y luego por la fragmentación introducida por las redes sociales y la evolución de los hábitos de consumo de los usuarios. Más recientemente, muchas operaciones periodísticas han reducido o eliminado sus ediciones impresas. Grupos defensores de los medios advierten que hay menos ojos de vigilancia sobre las comunidades de Estados Unidos y sus gobiernos e instituciones.

Se requería una “elección diferente”, según un memorando interno

A todos los despedidos de McClatchy se les informó el jueves de la decisión. Más tarde, Greg Farmer, vicepresidente ejecutivo de noticias locales, indicó al personal en un memorando interno al que tuvo acceso la AP que “Durante los últimos cinco años, McClatchy tomó la decisión deliberada de mantener nuestra inversión en reporteros de noticias locales. Creíamos que seguir invirtiendo en nuestro periodismo fortalecería nuestra relación con los suscriptores y nuestro negocio”.

“Hemos medido los resultados”, añadió Farmer. “Los resultados son claros y nos obligan a tomar una decisión diferente... Estamos haciendo estos cambios porque el statu quo ya no funciona. No podemos seguir invirtiendo cuando el interés de los suscriptores no respalda la inversión”.

El sindicato indicó que cuatro periódicos de McClatchy en el estado de Washington perdieron siete reporteros en total. “Tacoma ya no tendrá ni un solo periodista dedicado a cubrir el ayuntamiento, el gobierno del condado de Pierce o las escuelas locales”, afirmó. Otros recortes incluyeron a los únicos dos reporteros de investigación de The Charlotte Observer y a un equipo de reporteros de rendición de cuentas del gobierno en The Kansas City Star.

Otras organizaciones de noticias han tomado medidas similares recientemente, entre ellas, USA Today Co., antes Gannett, a principios de este mes. Hasta el momento, se ignora cuántos empleados resultaron afectados.

“Seguiremos adaptando nuestro negocio a los comportamientos cambiantes de la audiencia, a la dinámica del mercado y a los avances tecnológicos”, expresó la portavoz Lark-Marie Antón en un correo electrónico enviado a la AP.

“Estas decisiones nunca se toman a la ligera”, escribió. “Buscan posicionar a USA TODAY Co. para el éxito a largo plazo y mantener nuestra capacidad de invertir en innovación, productos y experiencias que sirvan mejor a nuestras audiencias”. Antón declinó dar más información, incluidas cifras.

En un memorando interno, el vicepresidente sénior Michael Anastasi le dijo al personal: “Los desafíos que enfrentamos no son temporales. Los rápidos cambios en el comportamiento de la audiencia, la tecnología y la innovación, y la presión continua sobre la publicidad y los modelos de ingresos están cambiando la economía del periodismo a un ritmo que nuestra industria no había experimentado antes”.

Otros medios también se han visto afectados este verano

Este verano también se vio afectada The Associated Press, donde 19 puestos de productores de video con base en Estados Unidos fueron reubicados recientemente en India, según su sindicato, y a otros 10 editores de fotografía se les informó que perderán sus empleos en algún momento de este año.

Esos recortes se producen poco menos de cuatro meses después de que la cooperativa de noticias despidiera a 20 periodistas con sede en Estados Unidos, como parte de una reestructuración que se alejó de lo impreso y se orientó hacia el periodismo visual “para alinear nuestras operaciones con lo que nuestros principales clientes necesitan de nosotros hoy”, dijo en ese momento un portavoz de la AP, Patrick Maks, quien, hasta el viernes, no había respondido a correo electrónico en busca de comentarios.

Kimberlee Kruesi, presidenta interina del News Media Guild, afirmó que el sindicato “sigue conmocionado y alarmado por las decisiones de la AP”.

“La cobertura de Estados Unidos debería hacerse en Estados Unidos”, sostuvo.

En un correo electrónico enviado al personal el 30 de junio, la editora ejecutiva Julie Pace escribió que el nuevo centro en India “aumentaría el tamaño de nuestro personal de producción para ampliar nuestras capacidades de video y de fotografía, al tiempo que mejoramos la velocidad y la calidad”.

“Nuestra capacidad para sostener un periodismo de primer nivel depende de adaptarnos a los cambios en la industria, pensar estratégicamente sobre dónde asignar nuestros recursos e invertir en las áreas donde podemos crecer y servir mejor a los clientes”, escribió Pace.

En el Miami Herald, señaló el sindicato, los despidos dejarán al periódico sin un reportero asignado al ayuntamiento. También perdió el empleo su única fotógrafa, así como todo el equipo de audiencias, el único productor de video y “todos los reporteros que cubrían un condado entero del sur de Florida, Broward”.

En una publicación en X, Marbin Miller comparó el impacto de los recortes con una operación quirúrgica.

“Hace mucho que recortamos más allá de la piel y el hueso y el músculo y los tendones y los ligamentos”, escribió. “Ahora estamos extirpando los órganos vitales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP