Un caza se estrella en el este de Francia. Hay al menos un fallecido

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El avión de combate Mirage 2000D regresaba de una misión cuando se estrelló a última hora de la noche del martes, según el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

La tripulación del avión estaba compuesta por un piloto de caza y un oficial de sistemas de armas de la Fuerza Aérea y Espacial francesa. Se ha recuperado un cuerpo y continúa la búsqueda del segundo miembro de la tripulación.

Se ha abierto una investigación sobre la causa del accidente.

El Mirage 2000D se especializa en misiones de ataque a tierra. Es una aeronave biplaza y está diseñada para operar en entornos complejos, indicó el ministerio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP