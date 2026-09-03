Un bebé por nacer y un funeral en Kiev: La historia de 2 jóvenes soldados que se casaron en guerra

Militares ucranianos llevan el ataúd del soldado Danyil Smyrnov, de 21 años, que murió en combate, durante su funeral en Kiev, Ucrania, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Alex Babenko) AP

Yeva Smyrnova y Danyil Smyrnov se incorporaron al ejército en 2023, con 18 años, y se casaron dos años después, en julio de 2025. Jóvenes como eran, decidieron que necesitaban darse prisa y formar una familia.

“Soñábamos con este niño, pero como los dos estábamos siempre en la guerra, era muy difícil”, comentó Smyrnova, que sirve como piloto de drones bajo el indicativo “Yunha”.

Danyil Smyrnov murió en combate el 28 de agosto de 2026, en el frente de Sumy, en el noreste de Ucrania, como uno de un grupo de cuatro soldados caídos mientras servían en la inteligencia militar. Tenía el rango de sargento menor, se desempeñaba como operador de reconocimiento y ayudaba a entrenar a reclutas.

“Este mes debe nacer nuestro hijo — el hijo con el que Dania soñaba tanto. Soñaba con ser el mejor padre”, le dijo Smyrnova a The Associated Press.

Pero en lugar de elegir un nombre para su primogénito, ella y cientos de personas más acudieron a despedirse de su esposo en el Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas.

En los días posteriores a la muerte de Smyrnov, su esposa escribió en internet que su hijo sería “su continuación”.

El monasterio, donde Ucrania suele realizar los servicios funerarios de los soldados muertos en la guerra, estaba abarrotado. Dolientes de todas las edades acudieron a presentar sus respetos, incluidos compañeros soldados que sostenían ramos de rosas.

Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, Smyrnov tenía 16 años y estaba terminando la secundaria. Luego estudió psicología en una universidad de Lituania, pero no se quedó mucho tiempo: los combates se habían intensificado alrededor de Bakhmut, donde su tío servía en ese momento, y el joven abandonó sus estudios. En cuanto cumplió 18 años, firmó un contrato militar.

“Él… me llamó esa noche, muy feliz, y me dijo: ‘Perdón, papá, firmé el contrato. Falsifiqué tu firma. Perdóname’”, recordó su padre, Oleksandr Smyrnov, con la voz temblorosa. Le costaba hablar de su hijo, pero abrazó a su nuera y señaló que también encontraba algo de consuelo en el nieto que está por llegar.

Danyil Smyrnov llegó a comandar un grupo de asalto en la 3.ª Brigada de Asalto Separada. Resultó herido por metralla en ambas piernas y pasó por rehabilitación; después regresó al servicio y más tarde fue transferido a la inteligencia militar ucraniana. Muchos lo conocían por su indicativo, “Surfer”: desde los 6 años volaba cada verano para visitar a su madre en Bali, donde se convirtió en un surfista hábil.

“A pesar de todos los horrores de la guerra, Dania logró encontrar su tesoro: su novia y, más tarde, su esposa, Yeva”, decía un pasaje del elogio fúnebre en el monasterio, mientras las explosiones resonaban por la ciudad. “Su relación los cambió a ambos. Los dos luchaban por la vida, por un futuro compartido”.

Ahora su esposa se queda sola, viuda a los 21 años.

“Él quería que todos pudiéramos vivir en paz”, manifestó. “Y al final, pagó por eso con su vida”.

Smyrnov escribía a menudo sobre la guerra en su Instagram, una cuenta que contiene sobre todo fotos de su vida militar — él con uniforme, en distintas posiciones — y cuyas imágenes más recientes lo muestran junto a su esposa, que también aparece con uniforme de campaña.

En una publicación anterior, escrita alrededor de su cumpleaños número 20, escribió: “En mis 20 años, he entendido una cosa: la gente no valora la vida hasta que siente su límite. … La guerra no es romance. Es una experiencia que te despoja hasta dejarte con lo real”, decía el mensaje. “La elección es simple: ¿quién serás — una víctima o alguien que asume la responsabilidad?”.

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Alex Babenko contribuyó a este reportaje. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP