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Un autobús vuelca en el centro de Irán y causa 11 muertos y 24 heridos

TEHERÁN, Irán (AP) — Un autobús de pasajeros volcó en Irán y dejó 11 personas muertas y otras 24 heridas, reportó la televisora estatal el sábado.

El accidente ocurrió en la autopista Saveh-Hamedan, en la provincia de Markazi, en el centro del país. La policía de tránsito provincial indicó que el cansancio y la somnolencia del conductor causaron el siniestro.

Las autoridades no dijeron a dónde se dirigía el autobús.

Irán tiene uno de los peores historiales de seguridad vial del mundo. Los accidentes matan se cobran la vida de más de 17.000 personas al año. Los expertos atribuyen esta elevada cifra a la falta de seguridad de los vehículos, el incumplimiento generalizado de las normas de tránsito y a unos servicios de emergencias insuficientes.

A principios de mes, un camión cisterna con combustible chocó contra otros vehículos y explotó cerca de la ciudad occidental de Sanandaj, dejando 11 muertos y siete heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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