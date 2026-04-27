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Un ataque ruso con drones golpea Odesa antes del amanecer; 14 heridos y 2 muertos en Jersón ocupada

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque ruso con drones golpeó la ciudad sureña ucraniana de Odesa antes del amanecer y dejó 14 heridos, incluidos dos niños, informaron las autoridades el lunes. Se trataba de un nuevo bombardeo de zonas civiles, una estrategia que ha caracterizado la invasión a gran escala de Moscú iniciada hace más de cuatro años.

Una persona camina cerca de casas residenciales dañadas por un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el lunes 27 de abril de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel)
Una persona camina cerca de casas residenciales dañadas por un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el lunes 27 de abril de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel) AP

Los drones impactaron barrios residenciales e infraestructura civil, indicó el jefe de la administración de la ciudad, Serhii Lysak. Rusia ha atacado repetidamente Odesa, un puerto clave de Ucrania en el mar Negro.

Cinco de los heridos, la mayoría con lesiones por metralla, fueron hospitalizados, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.

Mientras tanto, un ataque ucraniano con drones mató a dos personas en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia, manifestó el lunes el gobernador nombrado por Moscú, Vladimir Saldo. Un hombre y una mujer de unos 70 años murieron en la aldea de Dnipriany, precisó.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el lunes que, durante la última semana, Rusia ha disparado aproximadamente 1.900 drones de ataque, casi 1.400 potentes bombas aéreas guiadas y alrededor de 60 misiles de diversos tipos contra Ucrania.

El desarrollo bélico de tecnología militar de vanguardia por parte de Ucrania supone que está interceptando más del 90% de los drones que Rusia lanza, afirmó Zelenskyy en una publicación en X. Sin embargo, Ucrania necesita más misiles de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, capaces de derribar los misiles balísticos rusos.

Ucrania ha estado ayudando recientemente a países de Oriente Medio y la región del Golfo, que han enfrentado ataques en su territorio con drones iraníes, con conocimientos técnicos en medio de la guerra con Irán.

Además, Noruega se ha sumado a otros países europeos al suscribir un acuerdo conjunto de fabricación de drones con Kiev, informó el lunes el Ministerio ucraniano de Defensa.

Zelenskyy destacó una reciente serie de buenas noticias para Ucrania: socios de la OTAN, excluido Estados Unidos, han contribuido a un mecanismo financiero para comprar armas estadounidenses; la Unión Europea ha aprobado un préstamo de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) para Ucrania; y la UE pretende imponer más sanciones a Moscú.

Mientras tanto, Ucrania ha estado atacando terminales petroleras y refinerías en el corazón del territorio ruso con drones y misiles de largo alcance, con el objetivo de perturbar la economía de Moscú.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, dijo a última hora del domingo que ha visto evidencia geolocalizada de que las fuerzas ucranianas realizaron al menos 10 ataques contra infraestructura rusa de petróleo y gas en las últimas dos semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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